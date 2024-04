Windows 11 KB5036980: pubblicità nel menu Start

Il download del nuovo aggiornamento cumulativo KB5036980 per Windows 11, appena rilasciato da Microsoft, è opzionale. Considerando qual è la più importante tra le novità introdotte, ovvero l’aggiunta delle pubblicità nel menu Start per le applicazioni di terze parti, molti utenti sceglieranno di rimandarne il download.

L’aggiornamento KB5036980 per Windows 11

Ad ogni modo, è possibile scaricarlo e installarlo attraverso l’utility Windows Update (come mostrato dallo screenshot qui sotto) oppure in modalità manuale passando dal portale Update Catalog. Il pacchetto è destinato alle versioni 23H2 e 22H2 del sistema operativo, le porta rispettivamente alle build 22631.3527 e 22621.3527. I fix contenuti saranno presenti nel Patch Tuesday di maggio che sarà rilasciato nelle prossime settimane.

Come già anticipato, il cambiamento più significativo è quello che interessa l’aggiunta di suggerimenti sulle applicazioni da scaricare tra gli Elementi consigliati del menu Start (che un ex ingegnere del gruppo ha definito comicamente pessimo ). Ne abbiamo scritto una decina di giorni fa durante la fase di test che ha coinvolto gli Insider iscritti al canale Beta. Ecco il risultato.

In questo modo, Microsoft ha trovato un altro modo per monetizzare attraverso il sistema operativo, guadagnando dalle sponsorizzazioni di software altrui. La novità potrebbe non comparire subito per tutti, ma l’aggiornamento KB5036980 di Windows 11 la abilita, dunque è lecito attendersi di vedere le pubblicità sul proprio schermo da un momento all’altro.

Fortunatamente, c’è un modo per evitarlo, per disattivare la funzionalità. È sufficiente aprire le Impostazioni, selezionare la voce Personalizzazione, poi Start e infine agire sull’opzione che fa riferimento alle promozioni.

Un altro cambiamento introdotto dall’update è quello che, a partire dalle prossime settimane, suggerirà le app più utilizzate tra quelle installate, se non agganciate al menu Start o alla barra delle applicazioni. Ancora, agli utenti è concessa una maggiore libertà per controllare i widget che compaiono sulla schermata di blocco. Per tutti gli altri dettagli sul pacchetto, rimandiamo al changelog ufficiale.

Sul fronte Windows 10, si registra invece l’arrivo del pacchetto KB5036979.