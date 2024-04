Windows 11 build 22635.3500: novità per il menu Start

Microsoft ha annunciato la disponibilità della nuova build 22635.3500 di Windows 11 per gli iscritti al canale Beta del programma Insider. Nonostante le critiche, l’azienda di Redmond continua ad inserire “pubblicità” nel menu Start. Stavolta ha spostato alcuni pulsanti per mostrare il nuovo Account Manager. Ci sono anche miglioramenti per i widget.

Modifiche inutili al menu Start

Come hanno notato diversi utenti, incluso un ex ingegnere di Microsoft, il menu Start di Windows 11 è piuttosto lento. Invece di migliorare le prestazioni, l’azienda di Redmond continua ad aggiungere funzionalità praticamente inutili. Gli utenti che installano la build 22635.3500, disponibile nel canale Beta del programma Insider, vedranno il nuovo Account Manager.

Se viene effettuato il login con un account Microsoft, quando l’utente clicca sull’icona del profilo vedrà informazioni su altri servizi Microsoft, tra cui lo stato dell’abbonamento a Microsoft 365, la scadenza dell’abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate e lo spazio di storage usato su OneDrive.

Tutte queste informazioni sono ridondanti, in quanto già visibili nella pagina Home delle impostazioni. Viene inoltre consigliata l’aggiunta di un metodo di recupero dell’account. Microsoft ha “nascosto” il pulsante Disconnetti nel sottomenu accessibile cliccando sui tre puntini orizzontali (in alto a destra). Il pulsante di blocco è stato invece spostato nel menu Power insieme a Sospendi, Arresta e Riavvia.

La seconda novità riguarda i widget. Una nuova barra di navigazione lungo il lato sinistro permette di scegliere una dashboard dedicata e altre dashboard, come Discover (Scopri in italiano).