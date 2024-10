Apple Watch: gravi blocchi con la beta di watchOS 11.1

L’idea di installare software pre-relase sui proprio dispositivi primari non è mai troppo buona, potrebbero infatti verificarsi malfunzionamenti vari a cui l’azienda di riferimento non è ancora in grado di fare fronte. Evidente dimostrazione della cosa è data dal recente rilascio di watchOS 11.1 beta 3 per gli sviluppatori: il sistema operativo ha mandato in blocco alcuni modelli di Apple Watch. Dopo le segnalazioni ricevute, Apple ha provveduto a ritirare l’aggiornamento e al momento non è più disponibile.

Apple Watch: i dispositivi vanno in blocco con watchOS 11.1 beta 3

Andando più in dettaglio, alcuni utenti si sono ritrovati ad avere a che fare con un Apple Watch bloccato dopo aver installato watchOS 11.1 beta 3. Gli smartwatch sono in grado di funzionare per un minuto o al massimo due, per poi smettere di rispondere a qualsiasi input e di aggiornare le informazioni. È possibile riavviare i modelli di Apple Watch interessati premendo la Digital Crown e il pulsante di accensione, ma il problema si ripresenta pochi istanti dopo che il dispositivo si accende nuovamente.

Ciò che rende la situazione ancora più sfortunata è che gli utenti non possono ripristinare il software e il firmware di Apple Watch. Riportare in vita un Apple Watch in questo stato implica il doversi rivolgere direttamente ad Apple, che poi lo invia ai suoi laboratori di riparazione.

Da tenere presente che uno scenario simile si era già verificato qualche giorno fa, con iPadOS 18 per iPad Pro con chip M4. Anche questo aggiornamento è stato infatti ritirato dal colosso di Cupertino a seguito delle segnalazioni ricevute dagli utenti. In tal caso, i malfunzionamenti si sono verificati nel procedere con l’installazione da iPadOS 17.7 al nuovo sistema operativo.