Apple sospende il rilascio di iPadOS 18 per iPad Pro M4

Apple ha interrotto temporaneamente la distribuzione di iPadOS 18 per iPad Pro con chip M4. Alcuni utenti hanno segnalato che i tablet si spengono durante la procedura di aggiornamento e non si accendono più. Probabilmente il bug è correlato a iPadOS 17.7 e alle modifiche apportate al sistema operativo per correggere le vulnerabilità.

Problema nel passaggio da iPadOS 17.7 a iPadOS 18?

Come sanno bene gli utenti Windows, l’installazione di un aggiornamento è sempre un’operazione rischiosa. Microsoft deve però garantire la compatibilità con migliaia di configurazioni hardware differenti. Apple sviluppa iPadOS sono per i suoi tablet, quindi non dovrebbero esserci problemi con gli update, considerati anche i mesi di test effettuati dagli sviluppatori e dagli stessi utenti.

Lo scorso 16 settembre sono stati rilasciati iPadOS 18 e iPadOS 17.7. Quest’ultima versione include solo le patch per varie vulnerabilità. Quando viene verificata la disponibilità di un aggiornamento è possibile scegliere se installare iPadOS 17.7 o iPadOS 18. Un utente ha prima installato iPadOS 17.7 e successivamente iPadOS 18. Durante la seconda procedura, il suo iPad Pro con chip M4 si è spento e non si è più riacceso.

Probabilmente Apple non testato approfonditamente il passaggio da iPadOS 17.7 a iPadOS 18. Il bug è piuttosto serio perché la distribuzione dell’aggiornamento è stata sospesa e l’azienda di Cupertino ha garantito che sostituirà gli iPad Pro con chip M4 non più utilizzabili. Questo è il comunicato ufficiale:

Abbiamo temporaneamente rimosso l’aggiornamento ‌iPadOS 18‌ per i modelli ‌iPad Pro‌ M4 mentre lavoriamo per risolvere un problema che sta interessando un numero limitato di dispositivi.

Il consiglio per gli utenti che non hanno ancora installato iPadOS 18 è di attendere una nuova versione da Apple o installare solo iPadOS 17.7.