Android: Google lavora a una modalità desktop nativa

In futuro, Android potrebbe andare a supportare una sorta di modalità DeX nativa. Lo si apprende dall’analisi dell’ultima beta del sistema operativo. La redazione di Android Authority, infatti, è riuscita ad abilitare la modalità in questione a cui Google starebbe attivamente lavorando e a quanto pare funziona anche in maniera assai soddisfacente.

Android: modalità desktop in stile DeX

Android supporta già da tempo il windowing delle applicazioni e sempre già da un po’ di tempo consente anche di collegare monitor esterni. Le ultime scoperte indicano però che, come per Samsung DeX, le applicazioni in finestra potranno essere mostrate anche su display esterni, creando l’ambiente ideale per la costruzione di una modalità desktop vera e propria.

Per chi non lo sapesse, Samsung DeX è una funzione software che emula un’interfaccia utente desktop. Quando viene collegato uno smartphone Samsung a un display esterno, DeX presenta un’interfaccia desktop che consente di avviare più app in finestre mobili e controllare tutto con una tastiera e un mouse.

Come visibile anche nel video dimostrativo annesso di seguito, è stato possibile abilitare la modalità desktop di Android tramite le tracce di codice rilevate dopo aver collegato un Pixel 8 Pro a un computer portatile.

L’interfaccia presenta una taskbar in basso e una serie di app in finestra. Le app possono essere ridimensionate, spostate e riorganizzate, mentre lo smartphone resta utilizzabile con l’interfaccia solita.

Al momento non è dato sapere, quando, di preciso, sarà possibile fruire della novità e soprattutto non è chiaro se sarà un’esclusiva degli smartphone della gamma Pixel o se si potrà sfruttare anche su altri device Android.