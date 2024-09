Apple iPadOS 18 in download: tutte le novità

Insieme a iOS 18, Apple ha rilasciato ieri sera anche iPadOS 18. Il nuovo sistema operativo introduce diversi miglioramenti per la produttività, molto dei quali sfruttano la Apple Pencil. L’azienda di Cupertino ha inoltre aggiunto varie opzioni di personalizzazione. Le funzionalità IA di Apple Intelligence arriveranno invece con iPadOS 18.1 ad ottobre (non in Italia).

iPadOS 18: tutte le novità

Le prime novità di iPadOS 18 sono utili per gli studenti. Apple ha aggiunto l’app Calcolatrice (base e scientifica) con cronologia e conversione delle unità. Con Math Notes (Note matematiche) è possibile invece calcolare il valore delle espressioni, assegnare le variabili e tracciare i grafici. Non appena viene scritto il segno uguale, la Calcolatrice mostra il risultato.

Molte novità riguardano la personalizzazione. Gli utenti possono spostare icone e widget sulla schermata home in qualsiasi posizione, cambiare il colore delle icone, ingrandirle e nascondere il nome. Anche il Centro di controllo è più personalizzabile e permette di aggiungere controlli dalle app di terze parti.

L’app Foto è stata completamente ridisegnata. Il nuovo layout sfrutta l’ampio schermo dell’iPad, mentre il machine learning effettua l’organizzazione automatica della libreria per argomento (ad esempio persone, animali, viaggi e documenti) per velocizzare la ricerca.

L’app Messaggi supporta ora effetti animati, opzioni di formattazione (corsivo, grassetto, sottolineato), emoji e sticker. È possibile anche programmare l’invio dei messaggi all’orario desiderato. I nuovi controlli della privacy consentono di scegliere a quali contatti può accedere un’app, bloccare o nascondere un’app.

La barra dei pannelli delle app viene ora mostrata in alto, ma si sposta automaticamente di lato per eliminare le distrazioni. Apple ha inoltre aggiornato il browser dei documenti in Pages, Numbers, Keynotes e Swift Playgrounds.

Le prime funzionalità IA di Apple Intelligence saranno disponibili in versione beta ad ottobre con iPadOS 18.1, ma solo in inglese americano. A dicembre arriverà (sempre in inglese) in Regno Unito, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Sudafrica. Il supporto per cinese, francese, spagnolo e giapponese verrà aggiunto nel corso del 2025.

Gli utenti europei potranno installare le app da store alternativi, in quanto iPadOS è stato considerato un Core Platform Service e quindi Apple deve rispettare il Digital Markets Act.