Ubuntu 25.10 disponibile in versione preliminare

Canonical ha annunciato l’inizio dello sviluppo di Ubuntu 25.10, conosciuto con il nome in codice “Questing Quokka”, con il rilascio delle prime ISO anteprima a partire dall’1 maggio. Si tratta di versioni preliminari pensate per gli sviluppatori, i tester e gli appassionati che desiderano provare in anteprima la nuova versione, le quali sono attualmente disponibili per il download dal sito ufficiale, includendo le varianti Kubuntu, Xubuntu e Lubuntu, tutte basate su 25.04 “Plucky Puffin”.

Le prime versioni di Ubuntu 25.10 si basano sui componenti della versione 25.04, rilasciata ad aprile, integrando il kernel Linux 6.14 e l’ambiente desktop GNOME 48. Nei prossimi sei mesi, il sistema riceverà aggiornamenti importanti ai componenti, passando al kernel Linux 6.17, oltre ad adottare Mesa 25.1 per la grafica e l’ambiente desktop GNOME 49. Naturalmente gli aggiornamenti interesseranno anche gli strumenti, con GCC 15, GNU Binutils 2.45, Python 3.13, LLVM 20 e Boost 1.88. Un’innovazione degna di nota è l’adozione del comando “sudo-rs” come implementazione predefinita di sudo per la prima volta in una distribuzione Linux.

Trattandosi di versioni anteprima, Canonical avverte riguardo la loro potenziale instabilità, motivo per cui non sono adatte ad essere usate per le operazioni quotidiane nei propri sistemi. Gli utenti sono quindi invitati a testarle in ambienti sicuri e a segnalare eventuali bug, specialmente durante gli eventi “Ubuntu Testing Week” programmati per il 26 giugno e il 21 agosto. Si tratta ovviamente di fasi cruciali per affinare il sistema in vista della versione beta, attesa per il 18 settembre, e della Release Candidate del 2 ottobre.

Il rilascio della versione finale di Ubuntu 25.10 è previsto per il 9 ottobre.

Rimanendo in tema Linux, sono state pubblicate nuove proposte da parte di uno sviluppatore veterano per modernizzare la configurazione x86 del kernel, rendendola più adeguata a soddisfare le moderne esigenze delle attuali distribuzioni. Lo sviluppatore propone anche una riorganizzazione e una pulizia dei file defconfig, allo scopo di migliorare la struttura del sistema, di cui è possibile approfondire tutto nel dettaglio attraverso il nostro articolo.