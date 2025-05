Windows 10 22H2: bug per la jump list del menu Start

Microsoft ha confermato un bug scoperto da Windows Latest a fine aprile. In seguito all’installazione di alcuni aggiornamenti di Windows 10 non viene più mostrata la jump list (file recenti) per le app nel menu Start. Il problema è stato risolto lo scorso 2 maggio. L’azienda di Redmond ha inoltre confermato altri due bug per Windows 11.

App senza jump list nel menu Start

Nel menu Start di Windows 10 ci sono le famose “live tile” per le app. Nel menu contestuale (tasto destro del mouse) vengono mostrati i file recenti, come nella barra delle applicazioni. Questa funzionalità è denominata jump list. In seguito all’installazione dell’aggiornamento KB5055518 dell’8 aprile, Windows Latest ha notato che i file recenti sono scomparsi.

Microsoft non aveva fornito informazioni, ma il 2 maggio ha aggiornato l’elenco dei problemi noti per confermare il bug. La jump list non viene più mostrata dopo l’installazione dell’aggiornamento KB5052077 del 25 febbraio. Essendo cumulativi, il bug è stato rilevato anche negli update successivi (KB5053606 dell’11 marzo, KB5053643 del 25 marzo, KB5055518 dell’8 aprile e KB5055612 del 22 aprile).

Microsoft spiega che il problema era dovuto al nuovo controllo dell’account (derivato da Windows 11) che permette di accedere ad alcune impostazioni e ricevere suggerimenti promozionali. Il bug è stato risolto il 25 aprile. Il fix viene scaricato automaticamente. Le jump list compariranno di nuovo al successivo riavvio.

Due bug in Windows 11

Altri due bug riguardano Windows 11. In seguito all’installazione dell’aggiornamento KB5055528 dell’8 aprile, gli utenti aziendali non possono effettuare l’upgrade da Windows 11 23H2 a Windows 11 24H2 usando Windows Server Update Services (WSUS). Microsoft scrive che troverà presto una soluzione.

Il secondo bug in attesa di fix impedisce l’avvio di applicazioni AVD (Azure Virtual Desktop) che usano la funzionalità App attach su Windows 11 24H2. Il workaround temporaneo prevede l’uso del formato VHDX invece di CIMFS per le immagini. Dal 2 maggio, Windows 11 24H2 è disponibile per tutti i computer compatibili.