Windows 11: nuova build con diverse novità

Dopo aver avviato la distribuzione di Windows 11 24H2 per tutti i dispositivi compatibili, Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 27718 per gli iscritti al canale Canary del programma Insider. Ci sono diversi miglioramenti, nuovi widget e un utile aggiornamento per il Microsoft Store.

Novità della build 27718

A differenza delle build rilasciate nei canali Dev, Beta e Release Preview, quelle disponibili nel canale Canary non sono correlate ad una specifica versione di Windows 11. Alcune novità della buld 27718 erano state già annunciate, come la possibilità di trascinare le app dalla sezione Preferiti del menu Start alla barra delle applicazioni.

Nel nuovo account manager è subito visibile l’opzione per il logout, mentre la barra delle applicazioni supporta la selezione delle app con la combinazione Win + T, seguita dalla prima lettera del nome dell’app. Se è attivo il risparmio energetico viene invece mostrata una notifica che suggerisce di collegare il notebook all’alimentazione di rete, quando il livello della batteria scende al 20%.

Gli iscritti ai canali Canary e Dev troveranno una nuova versione del Microsoft Store. Nella pagina home sono state aggiunte le categorie delle app (produttività, intrattenimento, musica, sicurezza, sport e altre).

In tutti i canali del programma Insider è infine disponibile un aggiornamento dell’app Orologio. Gli utenti potranno usare due nuovi widget per conto alla rovescia e cronometro. Microsoft sottolinea che le build del canale Canary includono spesso funzionalità sperimentali che possono essere modificate, rimosse e mai rilasciate (dipende dai feedback ricevuti).