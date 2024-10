CachyOS: un'altra distribuzione basata su Arch Linux si aggiorna

CachyOS è un’altra distribuzione basata su Arch Linux, che si concentra maggiormente sulla velocità del sistema e sulla sicurezza, motivo per cui anche il kernel è stato ottimizzato per includere lo scheduler BORE (Burst-Oriented Response Enhancer), il quale tiene traccia del tempo impiegato per ogni operazione o attività eseguita dal processore. Il sistema supporta anche diversi ambienti desktop e gestori di finestre, quali KDE, GNOME, Xfce, i3wm, Wayfire, LXQt, OpenBox, Cinnamon, UKUI, LXDE, MATE, Budgie, Qtile, Hyprland e Sway. Tra il software preinstallato c’è anche un browser proprietario, basato su Firefox, denominato Cachy Browser.

Da poco, la distribuzione si è aggiornata per apportare migliorie che consentono ora maggior compatibilità con le GPU AMD, insieme a diverse altre migliorie che consentono di avere più stabilità.

CachyOS: l’undicesimo aggiornamento della distribuzione Linux rende più stabile il sistema

L’ultimo aggiornamento per CachyOS risolve innanzitutto un problema che impediva a chi possiede una GPU RDNA3 di AMD di poter avviare una sessione grafica dall’immagine ISO. La problematica è stata sistemata includendo il componente “xf86-video-amdgpu”.

Oltre a ciò, la nuova versione include diverse correzioni, tra cui alcune per la sessione SDDM Wayland su KDE, che migliora ora la compatibilità e rende l’esperienza più fluida, in vista del rilascio di Plasma 6.2.

CachyOS migliora poi il rilevamento dell’hardware installato nel sistema con il supporto della reinstallazione dei profili. Si tratta di una funzionalità particolarmente utile per gli utenti che aggiornano frequentemente l’hardware o, per qualche motivo, devono reinstallare i pacchetti driver.

Tra le altre novità, c’è poi l’aggiornamento di diversi componenti, come il recentissimo kernel Linux 6.11, Mesa 24.2.4, SCX-Scheds 1.0.5 e Python 3.12.7. Agli utenti che fanno uso dei driver legacy Nvidia (versioni 470xx e 390xx) viene consigliata la rimozione del componente “cachyos-kde-settings”, in modo da assicurare la compatibilità con Wayland. Per fare ciò, basta inserire il comando “2sudo pacman -R cachyos-kde-settings” nel terminale di sistema.

Come per tutte le edizioni Linux, tutte le novità del nuovo aggiornamento di Cachy OS sono consultabili nel changelog ufficiale, mentre è possibile scaricare le ISO dell’ultima versione da questa pagina.