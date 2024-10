Apple rilascia iPadOS 18.0.1 con fix per iPad Pro M4

Apple ha rilasciato iPadOS 18.0.1. Questa versione del sistema operativo include il fix per il problema che ha impedito l’installazione dell’aggiornamento sugli iPad Pro con chip M4. L’azienda di Cupertino ha inoltre distribuito iOS 18.0.1 che risolve vari problemi per gli iPhone.

Novità di iOS/iPadOS 18.0.1

Apple aveva rilasciato iPadOS 18 il 16 settembre. Gli utenti hanno quindi avviato la procedura di installazione. Quelli che possiedono un iPad Pro con chip M4 ha tuttavia rilevato un problema piuttosto grave.

Se iPadOS 18 viene installato dopo iPadOS 17.7, il tablet non si avvia più. Apple ha quindi sospeso la distribuzione dell’aggiornamento. Ieri sera è stata rilasciata la versione 18.0.1 che include il fix, pertanto è possibile aggiornare anche gli iPad Pro con chip M4. Non sono stati però forniti dettagli sulla causa del problema.

La nuova versione risolve inoltre un bug dell’app Messaggi (si chiudeva quando si rispondeva ad un messaggio con un quadrante di Apple Watch condiviso) e migliora le prestazioni della memoria. Queste ultime due novità sono presenti anche in iOS 18.0.1.

Apple ha risolto inoltre i bug relativi al touchscreen (funzionava male su iPhone 16 e iPhone 16 Pro) e alla fotocamera (si bloccava durante la registrazione video in modalità macro con ultra grandangolo a risoluzione 4K e con opzione HDR disattivata su iPhone 16 Pro).

I due aggiornamenti includono anche le patch per due vulnerabilità. Nelle prossime settimane arriveranno iOS 18.1 e iPadOS 18.1 con le prime funzionalità IA di Apple Intelligence (non in Italia).