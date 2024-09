Apple Intelligence in italiano a marzo con iOS 18.4?

Apple Intelligence dovrebbe essere disponibile in italiano nel corso del 2025 (se l’azienda di Cupertino rispetterà il Digital Markets Act). Secondo Mark Gurman di Bloomberg, il rilascio delle funzionalità e il supporto per altre lingue dovrebbe essere completato a marzo con iOS 18.4. Il sito MacRumors ha pubblicato un elenco dettagliato in base alla versione del sistema operativo.

Funzionalità e lingue da iOS 18.1 a iOS 18.4

Gli utenti possono già scaricare iOS 18 sugli iPhone compatibili, ma non troveranno Apple Intelligence. Solo negli Stati Uniti sono disponibili le prime funzionalità di intelligenza artificiale generativa nella beta pubblica di iOS 18.1, tra cui i Writing Tools. Secondo Gurman, la versione stabile verrà rilasciata entro metà ottobre.

Entro dicembre arriverà iOS 18.2. Apple Intelligence sarà accessibile (solo in inglese) anche in Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Sudafrica. L’azienda di Cupertino aggiungerà tre funzionalità principali: Image Playground, Genmoji e, con il permesso degli utenti, l’integrazione di ChatGPT in Siri e nei Writing Tools con il modello GPT-4o.

Entro gennaio 2024 verrà distribuito iOS 18.3. Dovrebbe essere un aggiornamento minore (forse solo alcune novità per Siri). Più interessante sarà iOS 18.4. In questa versione del sistema operativo, che verrà distribuita a marzo 2024, ci saranno tutte le funzionalità più importanti per Siri, tra cui risposte personalizzate, comprensione delle attività sullo schermo e controllo delle app.

Nella stessa occasione dovrebbe essere aggiunto il supporto per altre lingue: italiano, francese, tedesco, spagnolo, cinese, portoghese, vietnamita, giapponese e coreano. Versioni, tempistiche e funzionalità IA sono valide anche per iPadOS. Gli utenti italiani troveranno le prime funzionalità IA già in macOS 15.1 Sequoia ad ottobre. Il sistema operativo non deve rispettare il Digital Markets Act, quindi Apple non dovrà posticipare il lancio.