Pixel Watch: avvisi per truffe e assenza di battito

Google ha rilasciato gli aggiornamenti per i Pixel Watch basati su Wear OS 5.1. Tutti i modelli riceveranno alcuni bug fix, ma per i Pixel Watch di seconda e terza generazione ci sono anche due importanti funzionalità, ovvero la rilevazione delle truffe telefoniche e l’avviso per l’assenza di battito cardiaco.

Novità per i Pixel Watch

La funzionalità Scam Detection è stata introdotta a marzo per i Pixel 9. Sfrutta il modello Gemini Nano installato sullo smartphone per rilevare un tentativo di truffa telefonica. Dopo aver installato l’aggiornamento più recente (BP1A.250305.019.W7), sullo schermo dei Pixel Watch 2 e 3 verrà mostrato un avviso quando arriva una telefonata sui Pixel 9 collegati via Bluetooth.

Non funziona per le chiamate LTE dirette perché Gemini Nano non è presente sullo smartwatch. Al momento sono supportate solo le chiamate in inglese negli Stati Uniti. Non è noto se e quando verrà aggiunto il supporto per l’italiano e il recente Pixel 9a.

La seconda novità si chiama Loss of Pulse Detection. È disponibile solo per il Pixel Watch 3 (anche in Italia). Ora ha ricevuto l’approvazione dalla FDA (Food and Drug Administration) negli Stati Uniti. Sfruttando i sensori integrati, lo smartwatch può rilevare l’assenza di battito cardiaco dovuto ad un infarto, arresto respiratorio, overdose o avvelenamento.

Sullo schermo verrà mostrato un avviso. Se l’utente non tocca lo schermo entro un certo intervallo di tempo (15 secondi), lo smartwatch avvierà un conto alla rovescia di 20 secondi, al termine del quale contatterà i servizi di emergenza inviando la posizione geografica. Eventualmente è possibile parlare con l’operatore toccando il pulsante sullo schermo.

L’aggiornamento corregge infine due bug. Uno impediva di modificare o aggiungere le watch face, mentre l’altro causava un ritardo nella visualizzazione delle notifiche.