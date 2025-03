Google Pixel 9a sarà venduto in Italia dal 14 aprile

Google ha finalmente comunicato la data di lancio del nuovo Pixel 9a. Lo smartphone arriverà in Italia il 14 aprile. Al momento non è ancora possibile effettuare l’ordine sul Google Store. Un portavoce dell’azienda di Mountain View ha dichiarato che le notizie sul ritardo sono false.

Scarsa qualità di un componente passivo

Il Google Pixel 9a è stato annunciato il 19 marzo. È il modello di fascia media della serie che include i Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL e 9 Pro Fold. Ha uno schermo pOLED da 6,3 pollici, processore Tensor G4, 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Supporta Gemini Nano, come i fratelli maggiori, ma Google ha installato la versione ottimizzata XXS che non permette di usare alcune funzionalità AI.

I preordini dovevano iniziare il 19 marzo, mentre il lancio sul mercato era previsto per fine mese. L’azienda californiana aveva invece posticipato il debutto ad aprile a causa di un problema di qualità. Oggi sono state comunicate le date ufficiali:

10 aprile : USA, Canada e Regno Unito

: USA, Canada e Regno Unito 14 aprile : Germania, Spagna, Italia , Irlanda, Francia, Norvegia, Danimarca, Svezia, Paesi Bassi, Belgio, Austria, Portogallo, Svizzera, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Ungheria, Slovenia, Slovacchia, Lituania, Estonia, Lettonia, Finlandia

: Germania, Spagna, , Irlanda, Francia, Norvegia, Danimarca, Svezia, Paesi Bassi, Belgio, Austria, Portogallo, Svizzera, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Ungheria, Slovenia, Slovacchia, Lituania, Estonia, Lettonia, Finlandia 16 aprile: Australia, India, Singapore, Taiwan, Malesia

La data per il Giappone verrà comunicata in seguito. Un portavoce di Google (Matt Flegal) ha dichiarato che i rumor e le speculazioni sul ritardo sono falsi (era stato ipotizzato un difetto della batteria). Questo è invece il motivo:

Un componente passivo del Pixel 9a non ha soddisfatto i nostri rigorosi standard di qualità per la longevità del dispositivo e, anziché spedirlo, abbiamo preso la difficile decisione di ritardarne l’immissione sul mercato e di adottare misure correttive sul piccolo numero di unità interessate.

Non è noto il componente passivo, né quale correzione è stata implementata. Si definiscono passivi i componenti che non eseguono operazioni attive, come generazione, amplificazione o conversione di energia elettrica. I più noti sono resistori, condensatori e induttori.