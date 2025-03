Google Pixel 9a: lancio posticipato per difetto hardware?

Google ha svelato ieri il nuovo Pixel 9a. Solitamente i pre-ordini iniziano subito dopo l’annuncio. Invece nella pagina sul Google Store c’è solo la possibilità di ricevere una notifica. Un portavoce dell’azienda di Mountain View ha confermato che le spedizioni sono previste entro il mese di aprile.

Problema di qualità di un componente

Il precedente Pixel 8a è stato annunciato il 7 maggio 2024. Google ha avviato i pre-ordini lo stesso giorno. Gli utenti speravano quindi di poter ordinare il nuovo Pixel 9a dal 19 marzo. Invece dovranno aspettare fino ad aprile (non è noto il giorno esatto) per acquistare lo smartphone di fascia media.

Matt Flegal, portavoce di Google, ha dichiarato:

Stiamo verificando un problema di qualità di un componente che riguarda un numero limitato di dispositivi Pixel 9a.

Lo smartphone non è stato ancora fornito alla stampa specializzata per le tradizionali recensioni. Google ha probabilmente scoperto un difetto hardware all’ultimo minuto. Non è stato però specificato quale componente è interessato dal problema.

La qualità dei prodotti hardware di Google è piuttosto elevata, ma ci sono state alcune eccezioni. A gennaio è stato distribuito un aggiornamento firmware urgente per il vecchio Pixel 4a (non più supportato) che risolve un problema di surriscaldamento della batteria.

Il Pixel 9a ha uno schermo pOLED da 6,3 pollici, processore Tensor G4, 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Nonostante una dotazione di memoria inferiore a quelle dei Pixel 9 (12/16 GB), il nuovo smartphone può eseguire ugualmente molte funzionalità AI senza accedere al cloud. Google ha installato una versione ottimizzata del modello Gemini Nano (solo testo) denominata XXS (extra extra small).