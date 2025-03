Pixel 9a è ufficiale: tutto sul nuovo smartphone Google

Il nuovo Pixel 9a è ufficiale: lo smartphone Google arriverà in Italia nel mese di aprile, con un prezzo allineato a quello del modello precedente. L’annuncio è giunto in anticipo rispetto a quanto avvenuto lo scorso anno con il Pixel 8a (leggi la nostra recensione), per il quale era stato necessario attendere l’evento I/O di maggio.

Pixel 9a: specifiche, software, prezzo e disponibilità

Tutto secondo aspettative per quanto riguarda il comparto hardware. Il telefono eredita alcune delle caratteristiche già viste nel resto della gamma Pixel 9, a partire dal cuore pulsante nascosto sotto la scocca. Ecco quali sono le specifiche tecniche integrate.

Display Actua da 6,3 pollici con pannello pOLED, risoluzione 2424×1080 pixel (20;9, 422 ppi), frequenza di aggiornamento da 60 a 120 Hz, luminosità fino a 2.700 nit, supporto HDR, profondità colore 24-bit e vetro Corning Gorilla Glass 3;

processore Google Tensor G4 con coprocessore Titan M2 per la sicurezza;

8 GB di RAM;

128 o 256 GB di memoria interna;

fotocamere posteriori da 48 megapixel (grandangolo 82°, f/1.7, OIS e CLAF, Super Res Zoom fino a 8x) e da 13 megapixel (ultragrandangolo 120°, f/2.2);

fotocamera frontale da 13 megapixel (ultragrandangolo 96,1°, f/2.2);

connettività 5G con supporto eSIM, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, NFC, GPS (Dual Band GNSS, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC);

lettore di impronte digitali e riconoscimento facciale;

certificazione IP68;

batteria da 5.100 mAh con porta USB-C 3.2 e ricarica rapida;

dimensioni 154,7×73,3×8,9 millimetri, peso 185,9 grammi;

colorazioni: Rosa peonia, Nero ossidiana, Grigio creta, Iris.

Sette anni di aggiornamenti garantiti

È preinstallato al lancio il sistema operativo Android 15. Vale la pena concentrare l’attenzione sul software, citando la garanzia di poter ricevere almeno sette anni di aggiornamenti per l’OS, per le funzionalità e per la sicurezza. Si tratta senza dubbio di un valore aggiunto. Tra gli altri extra inclusi c’è anche l’accesso senza limitazioni alla VPN gestita da bigG.

Prezzo e disponibilità

Come scritto in apertura, Google porterà in Italia il Pixel 9a nel mese di aprile. La versione da 128 GB sarà in vendita al prezzo di 549 euro. A livello di design si segnala l’introduzione della nuova tinta Iris (nessuna traccia di Aloe e Azzurro cielo viste sull’8a).

I punti di forza, secondo Google

Tra i punti di forza sui quali bigG ha posto l’accento in sede di presentazione ci sono l’autonomia dichiarata fino a 30 ore, l’evoluzione del comparto fotografico e, ovviamente, il supporto nativo all’intelligenza artificiale che ormai non può mancare in ogni nuovo smartphone, con Gemini a giocare un ruolo da protagonista.