Google Pixel 8a ufficiale: Tensor G3 e tanta IA, tutti i dettagli

Un chip tutto nuovo e tanta intelligenza artificiale: così si presenta Google Pixel 8a, il nuovo smartphone di bigG appena annunciato in via ufficiale e già disponibile per il preordine. L’obiettivo, così come avvenuto per i modelli precedenti della linea, è quello di offrire le migliori funzionalità avanzate del mondo Android a un prezzo accessibile o comunque inferiore rispetto ai top di gamma.

I punti di forza del nuovo Pixel 8a

Il cuore pulsante è rappresentato dalla componente Tensor G3 già vista in azione sui fratelli maggiori della serie Pixel 8, così da poter supportare pienamente strumenti IA come Scatto Migliore, Magic Editor e Gomma Magica Audio. Gli occhi degli utenti si poseranno sul display Actua da 6,1 pollici più luminoso del 40% rispetto a quello del 7a e con frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Per la prima volta, è proposta una variante con memoria interna da 256 GB, così da offrire più spazio per i contenuti. Sul retro trova posto una doppia fotocamera con sensori da 64 e 13 megapixel, funzionalità come lo zoom ad alta definizione fino a 8x, scatti in notturna e Real Tone per rappresentare in modo accurato la tonalità della pelle di ognuno, anche nei video.

Nulla è lasciato al caso in tema di sicurezza, con la presenza del chip Titan M2 dedicato e di una VPN integrata (senza costi aggiuntivi).

Lato software, Pixel 8a può contare su ben sette anni di supporto, comprese le patch mensili e le future versioni di Android. Le funzionalità inedite e i miglioramenti saranno introdotti di continuo tramite i cosiddetti Feature Drop.

E, con il widget At a Glance, si ha accesso alle informazioni essenziali direttamente dalla schermata di blocco (eventi, meteo, viaggi, promemoria), ancor prima di sbloccare il telefono.

Ci sono novità anche sul fronte del design, con bordi arrotondati, retro opaco e cornice realizzata in alluminio ruvido. Tutto questo senza rinunciare alla certificazione IP67. Riportiamo di seguito il commento di Giovanni Bergamaschi, Country Lead di Device & Services di Google Italy.

Il Google Pixel 8a non è solo un insieme di specifiche tecniche, ma anche di esperienze incredibili grazie all’intelligenza artificiale di Google. Dalle funzioni più intelligenti a un prezzo davvero accessibile, oltre a un design riconoscibile, questo è il telefono che cambia il gioco. È una fantastica aggiunta alla nostra famiglia Pixel che offre ancora più scelta alle persone.

Google Pixel 8a: le specifiche tecniche

Ecco un riepilogo delle specifiche tecniche più importanti in dotazione allo smartphone.

Display: Actua da 6,1 pollici con pannello OLED, risoluzione 2400×1080 pixel (formato 20:9, 430 ppi), frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, rivestimento Gorilla Glass 3 e luminosità fino a 2.000 nit (1.400 nit in HDR);

processore: Tensor G3 con chip di sicurezza Titan M2;

RAM: 8 GB LPDDR5x;

memoria: 128 o 256 GB UFS 3.1;

fotocamere posteriori: Quad PD da 64 megapixel con ottica grandangolare, apertura ƒ/1.89 e zoom in alta definizione 8x, ultrawide da 13 megapixel con campo visivo di 120 gradi e apertura ƒ/2.2, registrazione video 4K, stabilizzazione ottica ed elettronica;

fotocamera anteriore: 13 megapixel con apertura ƒ/2.2;

connettività: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G, NFC, Google Cast;

funzionalità IA: Scatto Migliore, Magic Editor, Gomma Magica Audio e altre;

geolocalizzazione: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou;

autenticazione: lettore di impronte digitale nel display e sblocco con il volto;

audio: altoparlanti stereo;

batteria: 4.492 mAh con ricarica rapida USB-C e wireless (certificazione Qi);

dimensioni e peso: 152,1×72,7×8,9 millimetri, 188 grammi.

Prezzo e disponibilità

È possibile acquistare il nuovo Pixel 8a di Google in preordine fin da subito, con prezzi a partire da 549 euro, sullo store ufficiale e su Amazon. Quella da 256 GB è invece disponibile a 609 euro. La vendita avverrà poi anche in altri negozi a partire dal 14 maggio.

Sono quattro le colorazioni disponibili, quelle visibili nell’immagine qui sopra, incluse le nuove Aloe (in edizione limitata) e Azzurro cielo, che si vanno ad aggiungere alle più tradizionali Nero ossidiana e Grigio creta.