Google Pixel 8a: schermo a 120 Hz e Tensor G3

Da alcuni mesi circolano indiscrezioni sul Google Pixel 8a. Android Authority ha svelato nuove interessanti informazioni sullo smartphone che dovrebbe essere annunciato durante la conferenza Google I/O di maggio. Nonostante sia la versione economica del Pixel 8, l’azienda di Mountain View avrebbe deciso di utilizzare uno schermo migliore rispetto a quello del Pixel 7a.

Pixel 8a: possibili specifiche

Il Pixel 7a ha uno schermo OLED da 6,1 pollici con risoluzione di 2400×1080 pixel, refresh rate fino a 90 Hz e luminosità massima di 1.000 nits (HDR). Secondo la fonte di Android Authority, il Pixel 8a avrà un display OLED con refresh rate fino a 120 Hz e una luminosità massima di 1.400 nits (HDR). In pratica, Google avrebbe deciso di portare sul modello più economico lo stesso schermo del Pixel 8 (che ha una diagonale di 6,2 pollici).

Il Pixel 8a integrerà lo stesso processore del Pixel 8, ovvero Tensor G3, ma verrà utilizzata una diversa tecnologia di packaging (più economica). La dotazione hardware dovrebbe comprendere anche 8 GB di memoria LPDDR5 e 128/256 GB di storage UFS 3.1.

Non sono previste novità per il comparto fotografico, quindi lo smartphone avrà fotocamere posteriori da 64 e 13 megapixel (grandangolare e ultra grandangolare), mentre quella frontale avrà un sensore da 13 megapixel. Gli utenti troveranno ovviamente molte funzionalità IA, ma non quelle più avanzate che sfruttano il modello Gemini Nano (esclusiva del Pixel 8 Pro).

Il Pixel 8a verrà distribuito in un numero maggiore di paesi. Secondo il noto Roland Quandt, il nuovo smartphone avrà un prezzo superiore a quello del Pixel 7a. La versione da 128 GB dovrebbe costare 569,90 euro, quindi 60 euro in più rispetto al suo predecessore.