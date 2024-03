Google I/O 2024: confermata la data dell'evento

Come da tradizione, la data dell’evento Google I/O 2024 è stata svelata dalla soluzione di un enigma comparso sulle pagine del sito ufficiale: andrà in scena il 14 maggio. Il puzzle da risolvere si chiama Break the loop e consigliamo di provarlo a chi vuol spendere qualche minuto in completo relax, spremendosi le meningi.

14 maggio: la data del Google I/O 2024

Si tratta dell’appuntamento annuale organizzato da bigG e rivolto in primis agli sviluppatori. Come sempre, però, sarà anche l’occasione per conoscere le novità in arrivo dal gruppo di Mountain View. A questo giro, è lecito attendersi la presentazione di Android 15 e dello smartphone Pixel 8a già protagonista di alcune indiscrezioni. Questo senza dimenticare il progetto Android XR attraverso cui l’azienda dovrebbe tornare a puntare sulla realtà estesa e, ovviamente, le tante iniziative legate all’intelligenza artificiale.

This year's I/O puzzle was pretty rad. I had a lot of fun solving it with @NexusBen. #GoogleIO You should join in too. As more people solve the puzzles, we get closer to unlocking the date for Google I/O 2024! https://t.co/fL1IKoxJBI pic.twitter.com/7GAr5GRezy — Kyle Bradshaw (@SkylledDev) March 14, 2024

Le tecnologie IA sono al centro delle attenzioni (e degli investimenti) dei big del mondo online. Google non fa eccezione. Sul fronte chatbot, la società ha recuperato il terreno perso inizialmente nei confronti di ChatGPT, prima lanciando Bard e poi ribattezzandolo Gemini, in alcuni casi pagando lo scotto di una rincorsa che non ha concesso il tempo necessario a rendere i sistemi esenti da errori grossolani.

Break the Loop: come funziona

Raggiungibile all’indirizzo io.google/2024/puzzle, Break the Loop si struttura in sette livelli dalla difficoltà crescente. Per superarli è necessario collocare i pezzi a disposizione su una griglia, creando un tracciato che dovrà poi essere percorso da una sfera, come mostrato nell’immagine qui sotto. In un certo senso, richiama alla mente alcuni classici della storia videoludica come Marble Madness.

Ad aprire l’I/O 2024, come sempre, sarà Sundar Pichai. Il suo keynote andrà in scena martedì 14 maggio, in live streaming dal palco dello Shoreline Amphitheater di Mountain View, in California (molto vicino al quartier generale di bigG), quando in Italia saranno le ore 18:00. L’evento proseguirà il giorno successivo.