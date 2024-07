YouTube: schermata nera al posto degli annunci bloccati

Negli ultimi due anni, YouTube ha adottato misure sempre più stringenti per contrastare l’uso di estensioni che bloccano gli annunci pubblicitari. E la musica, è proprio il caso di dirlo, non è cambiata… Ora, infatti, sembra che la piattaforma di streaming musicale stia cercando nuovi modi per ostacolare l’efficacia di queste estensioni.

Schermata nera prima della riproduzione dei video

Diversi utenti di Reddit, che utilizzano estensioni del browser per bloccare gli annunci, hanno segnalato la comparsa di una schermata nera su YouTube per diversi secondi prima che inizi la riproduzione del video. La durata di queste schermate varia dai sei ai venti secondi, secondo le testimonianze degli utenti.

Si ipotizza che queste schermate nere siano in realtà annunci bloccati dalle estensioni web. Questa teoria trova riscontro nelle recenti notizie secondo cui YouTube starebbe lavorando all’iniezione di annunci lato server, che incorporerebbe l’annuncio direttamente nel video stesso, rendendo più difficile per gli ad blocker saltarli. Di conseguenza, le estensioni sarebbero in grado di bloccare il contenuto dell’annuncio, ma non di passare direttamente al contenuto desiderato.

Aggiornamento degli standard di sicurezza per le estensioni del browser

Sebbene YouTube non abbia rilasciato commenti specifici sull’iniezione di annunci, l’azienda ha appena pubblicato un post in cui annunciava l’aggiornamento dei suoi “standard di sicurezza per le estensioni del browser su YouTube“. Queste modifiche, secondo YouTube, sono state apportate per “salvaguardare gli spettatori e i creatori da attacchi informatici come il dirottamento o il furto di dati“.

Reazioni degli utenti e spinta verso YouTube Premium

Mentre alcuni utenti di Reddit sembrano non essere particolarmente infastiditi dalla comparsa di una schermata nera per qualche secondo, è evidente che YouTube stia adottando una serie di misure per scoraggiare l’uso di estensioni che bloccano gli annunci, nel chiaro tentativo di spingere sempre più gli utenti verso l’abbonamento a YouTube Premium.

Proprio qualche giorno fa, infatti, YouTube ha annunciato che introdurrà dei nuovi piani di abbonamento Premium con funzionalità extra, accennando anche alla possibile condivisione con gli amici.