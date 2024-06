YouTube annuncia nuovi piani Premium in arrivo

YouTube sta sviluppando nuove formule di abbonamento per il suo servizio Premium. Lo ha annunciato direttamente l’azienda in un post pubblicato sul blog ufficiale. La piattaforma streaming ha dichiarato che l’obiettivo è di ampliare le opzioni a disposizione degli utenti, offrendo i piani Premium esistenti in più paesi e introducendone anche di completamente nuovi.

Inoltre, YouTube sta esplorando modalità che in futuro consentiranno di condividere i vantaggi dell’abbonamento Premium con amici e conoscenti, anche se al momento non sono stati forniti maggiori dettagli in merito.

I piani di abbonamento attuali di YouTube Premium

Attualmente, YouTube Premium offre pochi piani di abbonamento: Singolo a 11,99 euro al mese, Famiglia a 17,99 euro al mese (possono aderire massimo 6 familiari) e Studente a 6,99 euro al mese. L’abbonamento a Premium offre vantaggi come video senza pubblicità, la possibilità di scaricare i video per la visione offline e l’accesso senza pubblicità alla libreria YouTube Music. Il post non ha fornito dettagli specifici su come potrebbero essere strutturati i nuovi piani o quali vantaggi potrebbero essere condivisi.

Nuove funzionalità per gli abbonati Premium

Oltre ai nuovi piani di abbonamento, YouTube sta anche aggiungendo nuove funzionalità per gli abbonati Premium, come descritto nel post della community e in un post separato sul blog. Una funzione di “salto in avanti” alimentata dall’AI, recentemente lanciata su Android, sarà disponibile su iOS nelle prossime settimane. Inoltre, gli utenti Premium su Android potranno guardare gli Shorts di YouTube in modalità picture-in-picture, una funzione già presente su TikTok.

Esperimenti accessibili agli abbonati Premium

Gli abbonati Premium avranno accesso a una serie di esperimenti tra cui scegliere, come il download automatico di gruppi di Shorts sul telefono per la visione offline, l’assistente conversazionale AI (precedentemente testato dall’azienda e ora riproposto) e una pagina di navigazione ridisegnata su desktop.