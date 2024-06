YouTube annulla gli abbonamenti acquistati tramite VPN

YouTube è una delle migliori applicazioni di intrattenimento disponibili al momento e opera secondo un modello freemium con contenuti fruibili gratuitamente, ma supportati da annunci pubblicitari che gli utenti devono guardare e un abbonamento YouTube Premium che elimina la pubblicità e offre alcune funzionalità aggiuntive.

Sebbene l’azienda si sia opposta in modo aggressivo agli scrocconi che utilizzano gli ad-blocker, sembra che anche le persone che cercano di ottenere abbonamenti Premium a basso costo siano finite nel mirino dell’azienda.

Brutte notizie per i furbetti di YouTube

YouTube ha intrapreso una guerra contro gli ad blocker già da alcuni anni e, più recentemente, prendendo in considerazione l’iniezione di annunci sul lato server per scoraggiare gli scrocconi. Tuttavia, a YouTube è legalmente vietato fare pubblicità in alcuni Paesi, e l’uso di VPN per camuffare la posizione sembra essere un metodo popolare per evitare gli annunci pubblicitari senza incorrere in blocchi e rilevatori.

Una strategia simile sembra funzionare anche per chi si abbona a YouTube Premium per ottenere contenuti legittimi privi di pubblicità. Poiché i prezzi degli abbonamenti variano in base al Paese, alcuni furbetti hanno cercato di risparmiare utilizzando una rete VPN per nascondere la propria posizione al momento dell’iscrizione a Premium.

I post su Reddit in cui si discute di questo hack spiegano che gli abbonamenti Premium sono fatturati a prezzi più bassi prevalentemente nel luogo in cui si effettua lo spoofing, e con un ragionevole grado di successo. Le persone si sono collegate a VPN in Ucraina, Turchia, India, Argentina e Filippine per evitare di pagare un abbonamento più costoso nel loro Paese. Nel Regno Unito, per esempio, Premium viene fatturato a 12,99 sterline al mese, ma l’iscrizione mentre si è connessi a un server VPN in Ucraina ha fatto pagare a un utente di Reddit solo 2,30 sterline al mese.

YouTube cancella gli abbonamenti Premium tramite VPN

Tuttavia, una raffica di post recenti su Reddit rivela che YouTube sta cancellando bruscamente gli abbonamenti Premium ottenuti a prezzi più bassi tramite VPN. Un utente ha avuto persino la faccia tosta di contattare l’assistenza clienti per chiedere spiegazioni, ma YouTube ha risposto che l’abbonato si era “trasferito” in una località diversa da quella in cui si era iscritto. Nello specifico, l’abbonato aveva utilizzato una VPN ucraina per iscriversi nel Regno Unito e YouTube ha probabilmente notato il cambiamento di posizione, identificabile dai diversi indirizzi IP e dalle firme dei dispositivi associati allo stesso account Google.

Inoltre, per evitare ulteriori abusi, YouTube richiede ora il pagamento tramite carta bancaria locale. Questo significa che gli utenti non possono più utilizzare una carta americana per iscriversi a un abbonamento Premium utilizzando una VPN ucraina. Sulla carta il piano di YouTube sembra a prova di bomba, ma resta da vedere se sarà davvero efficace.