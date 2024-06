YouTube non ha ancora finito con gli ad blocker

Da mesi YouTube sta intensificando gli sforzi per contrastare l’uso degli ad blocker. Questa lotta è motivata dalla necessità di proteggere le entrate pubblicitarie, che sono vitali sia per la piattaforma che per i creatori di contenuti. L’azienda ha già sperimentato vari sistemi per dissuadere gli utenti dall’uso di questi strumenti, in particolare attaccando le applicazioni mobili, ma senza molto successo.

Attualmente YouTube sta sperimentando l’iniezione di annunci lato server. Alcuni utenti, soprattutto nel subreddit uBlock Origin, hanno riscontrato la presenza di annunci pubblicitari anche quando il plugin era in funzione.

Questo metodo prevede l’inserimento di segmenti pubblicitari direttamente nei video. Ciò rende più difficile per gli ad blocker identificarli e rimuoverli. Questo approccio potrebbe anche disturbare il funzionamento di altre estensioni e applicazioni come SponsorBlock, che è in grado di identificarli e saltarli. Come fa notare il team di SponsorBlock in una FAQ, questo non dovrebbe segnare la fine degli strumenti di blocco degli annunci, ma rende la loro implementazione molto più complicata.

YouTube is currently experimenting with server-side ad injection. This means that the ad is being added directly into the video stream. This breaks sponsorblock since now all timestamps are offset by the ad times. — SponsorBlock (@sponsorblock@fosstodon.org) (@SponsorBlock) June 12, 2024

YouTube testa nuove misure per contrastare gli ad blocker

Oltre all’iniezione di annunci lato server, YouTube sta testando anche una limitazione dell’accesso senza connessione. Un bug segnalato su GitHub da NewPipe suggerisce che alcuni utenti devono ora effettuare il login per guardare i contenuti, con il pretesto di verificare che non siano bot. Questa mossa potrebbe rendere la piattaforma più simile a un servizio di streaming tradizionale, che richiede un login per accedere ai suoi contenuti, ma avrebbe un impatto negativo sulle app di terze parti e, presumibilmente, sul modo in cui i video di YouTube condivisi vengono visualizzati sul web.

Questi due metodi sono ancora in fase di sperimentazione e non si sa ancora se e quando saranno diffusi. Tuttavia, dimostrano la determinazione di YouTube a proteggere i propri introiti pubblicitari e a controllare l’accesso ai propri contenuti.

Per quanto avanzati, gli sviluppatori di Cobalt hanno già trovato un modo per aggirare queste restrizioni di connessione. Ma le future modifiche alla piattaforma potrebbero rendere queste soluzioni inefficaci.