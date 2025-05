Apple: oltre 10 miliardi dalle commissioni nel 2024

Apple ha presentato una mozione per chiedere la sospensione urgente dell’applicazione dell’ingiunzione perché causerà un danno economico irreparabile. In base ai dati rilevati da Appfigures per il mercato statunitense, l’azienda di Cupertino ha incassato oltre 10 miliardi di dollari dalle commissioni di App Store nel 2024.

App Store: gallina dalle uova d’oro

Appfigures ha pubblicato i dati relativi agli ultimi cinque anni (2020-2024). La società di analisi ha stimato entrate lorde pari a circa 15,9 miliardi di dollari nel 2020. Gli sviluppatori hanno guadagnato circa 11,1 miliardi di dollari, mentre Apple ha incassato circa 4,8 miliardi di dollari.

Queste cifre sono aumentate negli anni successivi. Le entrate lorde provenienti da App Store nel 2024 sono circa 33,7 miliardi di dollari. Quelle nette (guadagni degli sviluppatori) sono circa 23,6 miliardi di dollari, mentre nelle casse di Apple sono finiti circa 10,1 miliardi di dollari. Questa somma deriva dalle commissioni applicate per gli acquisiti di beni digitali all’interno e all’esterno delle app.

La giudice Yvonne Gonzalez Rogers ha imposto ad Apple di rispettare l’ingiunzione del 2021. Oltre a consentire l’inserimento di link o pulsanti per effettuare gli acquisti all’esterno delle app, l’azienda di Cupertino non deve applicare più la commissione del 27%.

In attesa della fine del processo di appello, Apple ha chiesto di sospendere l’applicazione dell’ingiunzione (già sfruttata da Epic Games, Spotify e Amazon) perché causerà danni irreparabili.

L’azienda di Cupertino ha stimato, che senza la commissione del 27%, perderà centinaia di milioni o miliardi di dollari. Anche se vincerà l’appello non potrà recuperare le perdite da Epic Games. In pratica, Apple sarà più “povera”.