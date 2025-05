Adam Mosseri: TikTok è un concorrente di Instagram

Adam Mosseri ha dichiarato che TikTok è un concorrente di Instagram, come aveva già sottolineato Mark Zuckerberg. Durante il processo antitrust in corso, Meta vuole dimostrare che ci sono altri concorrenti e quindi non possiede un monopolio.

Meno tempo trascorso su Instagram

Instagram è stata acquisita da Facebook (oggi Meta) nel 2012. Adam Mosseri è diventato CEO nel 2018, dopo le dimissioni di Kevin Systrom (co-fondatore di Instagram). Circa un anno prima era apparso un altro social media sul mercato internazionale. Il suo nome è TikTok. Durante la sua testimonianza, Mosseri ha dichiarato che il tempo trascorso dagli utenti su Instagram è diminuito del 40% nel 2019 (-23% negli Stati Uniti) proprio per colpa del concorrente cinese.

Il dirigente ha quindi spinto il suo team a migliorare Instagram per evitare di “morire lentamente“. Da marzo 2020, la situazione è cambiata grazie all’aggiornamento dell’algoritmo AI per suggerimenti dei Reel. Negli anni successivi, TikTok è invece diventato più simile ad Instagram. Nel 2023 è stata aggiunta la scheda Friends (Amici) che permette di vedere i contenuti di follower reciproci, persone seguite e account consigliati.

Le parole di Mosseri indicano che TikTok è un serio concorrente di Instagram, quindi la FTC (Federal Trade Commision) ha sbagliato considerando solo Snapchat e MeWe come rivali nel mercato dei social network personali. Se gli avvocati riusciranno a dimostrare questa tesi cadranno tutte le accuse di monopolio e Meta non dovrà vendere Instagram e WhatsApp.

Mosseri ha inoltre dichiarato che Instagram è diventato più popolare in seguito all’acquisizione. L’unione delle due aziende consentirà di rimanere al passo della concorrenza.