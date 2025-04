FTC vs Meta: errata definizione di mercato?

La FTC (Federal Trade Commission) degli Stati Uniti rischia seriamente di perdere la causa contro Meta. Gli avvocati cercano di dimostrare il monopolio dell’azienda di Menlo Park nel mercato dei social network personali, ma hanno considerato solo Snapchat e MeWe come diretti concorrenti. Questo potrebbe rappresentare un grave errore.

La FTC non capisce come funzionano i social network

Per dimostrare che Meta (all’epoca si chiamava Facebook) ha acquisito Instagram e WhatsApp per eliminare possibili concorrenti è stato considerato come riferimento il mercato dei social network personali che, secondo la definizione della FTC, facilitano la condivisione tra amici e familiari. Includendo solo Snapchat e MeWe, Meta avrebbe in pratica il monopolio negli Stati Uniti con un market share dell’80%.

L’avvocato della FTC (Daniel Matheson) non ha chiesto nulla su MeWe a Mark Zuckerberg durante le 13 ore di testimonianza. Quando è stato interrogato dall’avvocato di Meta (Mark Hansen), il CEO ha dichiarato che non ne ha mai sentito parlare. Zuckerberg ha invece evidenziato che il principale concorrente è TikTok, ma ci sono anche X, iMessage, Telegram, LinkedIn, YouTube e altri servizi con funzionalità social.

Includendo tutti i servizi attuali nella definizione di mercato rilevante, Meta non ha nessun monopolio. Zuckerberg ha sottolineato che, all’epoca delle acquisizioni, Instagram e WhatsApp non erano concorrenti pericolosi.

La vendita di Instagram e WhatsApp potrebbe teoricamente portare alla nascita di nuovi concorrenti. Gli utenti dovranno però creare da zero i profili, l’elenco di amici e altre connessioni, a meno che non venga imposta l’interoperabilità (obbligatoria in Europa per alcuni servizi grazie al Digital Markets Act, ma non negli Stati Uniti).