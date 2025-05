OneNote, Microsoft aumenta lo spazio per le note

Microsoft ha finalmente dato una sistemata a OneNote, e questa volta ha fatto centro. Ha eliminato quello spazio inutile tra la barra degli strumenti e la pagina di lavoro. Ora c’è più spazio per scrivere, disegnare e organizzare le proprie idee. Esattamente quello che chiedevano gli utenti da una vita. Microsoft ha capito che a volte meno è più.

OneNote offre già diverse funzionalità per sfruttare al meglio lo spazio sullo schermo, soprattutto sui dispositivi più piccoli come il nuovo Surface Pro 12 pollici. Si può passare alle schede verticali per avere più spazio in altezza e utilizzare la barra multifunzione semplificata o nascosta.

Tuttavia, sotto la barra multifunzione c’era una casella di ricerca con molto spazio orizzontale inutilizzato. Microsoft ha risolto questo problema facendo in modo che la casella di ricerca si sovrapponga all’area di lavoro, lasciando così più spazio per le note.

Microsoft migliora OneNote, più spazio per le note

Con questo aggiornamento, Microsoft ha eliminato lo spazio orizzontale inutilizzato tra la barra multifunzione e l’area di lavoro, per offrire più spazio per ciò che conta davvero. Non solo si ha una visione migliore dell’area di lavoro, ma c’è anche più spazio verticale per vedere contemporaneamente più elementi della propria lista di pagine.

La casella di ricerca, che prima occupava questo spazio, ora fluttua sull’area di lavoro. Rimane accessibile, ma senza consumare tanto spazio. Certo, a volte la casella di ricerca potrebbe coprire le note. In tal caso, Microsoft consiglia di fare clic sul pulsante con la doppia freccia per espandere l’area di lavoro (o si può scorrere un po’ la pagina).

Disponibile per gli utenti Office su Windows

L‘interfaccia aggiornata di OneNote è in fase di rilascio per gli utenti Office nella versione 2503 (build 16.0.18730.20074 e successive) su Windows. Attenzione però: questa modifica si applica all’app desktop di OneNote, non alla versione di Windows 10, che sarà interrotta ad ottobre 2025, insieme al sistema operativo.