Bevi acqua frizzante rinunciando definitivamente alla plastica: ecco come fare

Ami il gusto dell’acqua frizzante ma sei consapevole del costo, del fastidio e dell’inquinamento prodotto dalle bottiglie di plastica? L’acquisto di un depuratore domestico che ti eroghi anche acqua frizzante ha un costo troppo elevato? L’alternativa esiste ed è il gasatore SodaStream Gaia. Oggi lo trovi in offerta con il 33% di sconto e a meno di 60€ hai sia il gasatore che un cilindro di anidride carbonica e due bottiglie, una da 1 litro e una da 0,5 litri.

3 ragioni per scegliere il gasatore SodaStream Gaia

Acqua frizzante sempre a portata di mano

Dotazione completa inclusa

Design compatto ed elegante

Bevi meglio spendendo meno e senza inquinare

Il grande vantaggio del gasatore SodaStream Gaia è dato dalla sua semplicità e praticità di utilizzo. Compatto (più piccolo di una macchina del caffè a capsule) ed estremamente conveniente, il gasatore SodaStream Gaia ti permette di avere in ogni momento acqua frizzante senza dover comprare i cestelli al supermercato o spendere centinaia di euro per il depuratore domestico.

Per ottenere l’acqua frizzante ti basta collegare il cilindro di anidride carbonica al gasatore, posizionare la bottiglia (da un litro o da mezzo litro) e avviare l’erogazione. In questo modo potrai portare in tavola (o in giro quando sei fuori) l’acqua frizzante senza dover produrre quantità enormi di rifiuti di plastica.

Considera che ogni cilindro di anidride carbonica ti permette di ottenere fino a 60 litri di acqua frizzante. Puoi fare facilmente i conti e comprendere quanto risparmieresti con il gasatore SodaStream Gaia. Un risparmio che oltretutto va di pari passo con la convenienza e la sostenibilità.

Ideale per chi…

Vuole ridurre il consumo di plastica e avere acqua frizzante sempre fresca a casa

Cerca una soluzione pratica ed economica per preparare bibite gassate

Apprezza la semplicità d’uso e il risparmio nel tempo rispetto alle bottiglie acquistate

Con l’offerta di oggi hai la possibilità di acquistare il gasatore SodaStream Gaia a meno di 60€ e avere acqua frizzante tutte le volte che vuoi in maniera semplice, efficiente e conveniente.