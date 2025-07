Dyson AM10 a -150 euro: il 2-in-1 di design per la tua casa

Dyson AM10 in sconto di 150 euro è tra i migliori affari di oggi per la casa. L’aria troppo secca può screpolare la pelle e seccare la mucosa nasale. Un’umidità insufficiente può inoltre ridurre le difese naturali contro l’asma e le allergie. Il dispositivo, in offerta su eBay, risolve il problema in modo igienico. Può essere impostato per spegnersi dopo intervalli di tempo prefissati da 15 minuti a 9 ore, ma non è certo questa la sua unica funzionalità.

L’offerta su eBay per Dyson AM10: è 2-in-1

È caratterizzato da un design bianco e argento, pensato per adattarsi allo stile di ogni ambiente. Fornisce umidificazione tutto l’anno, per rendere ogni ambiente più confortevole. Utilizzando la tecnologia Air Multiplier, crea un flusso d’aria a lungo raggio e diffonde aria umidificata in modo uniforme nella stanza. C’è anche il sistema Ultraviolet Cleanse che, con una luce a onde corte, penetra nelle cellule e danneggia il DNA di organismi come batteri, virus e funghi (un ciclo di tre minuti uccide il 99,9% degli organismi nell’acqua). L’acqua presente nel serbatoio viene trasformata in una nebbiolina sottile dal trasduttore piezoelettrico che oscilla 1,7 milioni di volte al secondo. Include il telecomando curvo e magnetizzato che può essere riposto comodamente sull’apparecchio. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella pagina dedicata.

Non devi attivare coupon o inserire codici: lo sconto di 150 euro sul listino è automatico. Approfittane per acquistare l’umidificatore e ventilatore Dyson AM10 al prezzo di soli 299 euro (invece di 449 euro come proposto dal sito ufficiale).

La vendita è gestita dallo store del produttore su eBay, per il massimo dell’affidabilità, con la spedizione gratuita e la consegna a domicilio garantita in pochi giorni. Le dimensioni sono 580 mm di altezza, 135 mm di lunghezza e 240 mm di larghezza, il peso è di 3,4 Kg.