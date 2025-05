Surface Pro e Laptop: versioni da 12 e 13 pollici?

Microsoft ha comunicato su X che annuncerà nuovi Surface il 6 maggio. In base alle ultime indiscrezioni, l’azienda di Redmond dovrebbe svelare un Surface Pro 11 da 12 pollici e un Surface Laptop 7 da 13 pollici. Entrambi integreranno processori Snapdragon X Plus, quindi sono Copilot+ PC.

Microsoft ha annunciato i Surface Pro 11 e Surface Laptop 7 il 20 maggio 2024. In Italia sono disponibili dal 18 giugno 2024. Il Surface Pro 11 ha uno schermo da 13 pollici e processori Snapdragon X Plus/Elite (10/12 core), mentre il Surface Laptop 7 ha uno schermo da 13,8 o 15 pollici e processori Snapdragon X Plus/Elite.

