Surface Pro e Laptop con Snapdragon X per business

Microsoft ha annunciato le versioni business di Surface Pro 11 e Surface Laptop 7 con processori Qualcomm Snapdragon X Elite/Plus. Saranno in vendita a partire dal prossimo 10 settembre. L’azienda di Redmond ha inoltre svelato il Surface Pro 10 con 5G che sarà disponibile dal 26 settembre (non in Italia).

Nuovi Surface per utenti business

Il Surface Pro 11 per le aziende ha le stesse specifiche della versione consumer. È possibile scegliere due configurazioni principali: schermo OLED touch (PixelSense Flow) da 13 pollici con risoluzione 2880×1920 pixel e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon X Elite a 12 core, 16/32 GB di RAM e SSD da 512 GB o 1 TB; schermo LCD touch (PixelSense Flow) da 13 pollici con risoluzione 2880×1920 pixel e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon X Plus a 10 core, 16 GB di RAM e SSD da 256/512 GB.

Queste sono le altre specifiche: fotocamera posteriore da 10 megapixel, fotocamera frontale a 1440p, due porte USB Type-C (USB4), porta Surface Connect, porta Surface Pro Keyboard, altoparlanti stereo da 2 Watt con Dolby Atmos, due microfoni, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC e 5G (slot per nano SIM), accelerometro, giroscopio, magnetometro, sensore di colore e luce ambientale batteria da 47 Wh (LCD) o 53 Wh (OLED).

Microsoft consente di sostituire diversi componenti, tra cui schermo, scheda madre, batteria, SSD, altoparlanti e fotocamere. Il prezzo base è 1.329 euro. La versione Wi-Fi sarà in vendita dal 10 settembre, mentre quella 5G dal 26 settembre.

Anche il Surface Laptop 7 per le aziende ha le stesse specifiche della versione consumer. Sarà disponibile il modello con schermo PixelSense Flow da 13,8 pollici, processore Snapdragon X Plus (10 core) e X Elite (12 core), 16/32 GB di RAM, SSD da 256/512 GB o 1 TB. Il modello con schermo da 15 pollici integra solo lo Snapdragon X Elite.

È possibile sostituire diversi componenti, tra cui schermo, tastiera, SSD, batteria e scheda madre. Il prezzo base è 1.329 euro (13,8 pollici) e 1.679 euro (15 pollici) Sarà in vendita dal 10 settembre.

La versione 5G del Surface Pro 10 sarà in vendita dal 26 settembre, ma solo in alcuni paesi (negli Stati Uniti è stato sottoscritto un accordo commerciale con T-Mobile).