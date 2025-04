Nuovo MacBook Air M4 già in Offerta su eBay!

Grazie a eBay oggi hai la possibilità di acquistare il nuovissimo MacBook Air M4 256G 13″ a un prezzo decisamente speciale. Si tratta di un’offerta incredibilmente vantaggiosa, ma ovviamente la quantità disponibile è limitata e sta andando a ruba. Quindi devi essere veloce se vuoi aggiudicartelo. Acquistalo adesso a soli 1007 euro, invece di 1249 euro. Niente male vero?

Per ottenere questo prezzo così vantaggioso devi inserire il Coupon TECHAPR25 nell’apposita sezione dedicata ai codici sconto. La trovi direttamente alla pagina dei metodi di pagamento, prima del check out. In questo modo ottieni un extra sconto del 5% (per un risparmio massimo di 45 euro) sul prezzo già in promozione. Quindi hai doppio sconto. Sono rimasti gli ultimi pezzi.

Con eBay questo gioiellino ti arriva con consegna gratuita e puoi pagarlo in comode rate a tasso zero. Se le scorte sono già finite mentre stai leggendo questo articolo puoi trovare qui lo stesso modello con solo qualche decina di euro in più.

MacBook Air M4: super promo pazzesca

Sfrutta subito l’offerta di eBay per acquistare l’ottimo Apple MacBook Air M4. Si tratta di un’occasione imperdibile. Oggi è tuo a soli 1007 euro con il Coupon TECHAPR25. Le sue caratteristiche premium sono semplicemente fantastiche e la versione in promozione è quella nella bellissima colorazione Sky Blue.

Il processore Apple M4 assicura prestazioni eccellenti, supportate anche dai 16GB di RAM che garantiscono un’ottima fluidità durante l’utilizzo. L’assenza di ventole per il raffreddamento lo rendono uno dei portatili più silenziosi in commercio. Ovviamente, durante l’uso viene raffreddato tramite un sistema avanzato.

La batteria è ancora più potente garantendo fino a 18 ore di autonomia, lontano da una fonte di energia. Il display da 13 pollici Liquid Retina è super colorato e ben definito. Le dimensioni compatte e la sua leggerezza lo rendono imbattibile sotto il punto di vista della portabilità. Acquistalo ora a soli 1007 euro, invece di 1249 euro.