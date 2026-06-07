Le 5 Smart TV LG 4K più acquistate di sempre in promo su eBay

Cerchi un’esperienza di visione unica mentre guardi il tuo film o giochi al tuo videogioco preferito? Scopri quali sono le 5 Smart TV LG 4K più acquistate di sempre. Le trovi in offerta speciale limitata su eBay acquistabili direttamente dal produttore. Consegna gratuita e possibilità di tasso zero in tre rate sono ulteriori vantaggi dedicati a chi conferma l’ordine da questa piattaforma.

LG TV 43QNED8EA6B 43 pollici QNED AI QNED8E 4K Smart TV 2025 a soli 379 euro!

LG TV 55UA73006LA 55 pollici webOS UHD AI UA73 4K Smart TV 2025 a soli 399 euro!

LG TV 55QNED8EA6B 55 pollici LG QNED AI QNED8E 4K Smart TV 2025 a soli 599 euro!

LG TV OLED65B4ELA 65 pollici OLED AI B4 4K Smart TV 2024 a soli 1199 euro!

LG TV OLED48C5ELB 48 pollici LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025 a soli 748 euro!