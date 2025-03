Notebook MSI con i7 e RTX 4050 a 200 euro in meno con le Offerte di Primavera (ULTIME ORE)

MSI Cyborg 15 è un potente notebook da gaming con processore Intel Core i7 e scheda grafica NVIDIA RTX 4050 GDDR6 da 6GB. Perfetto per giocare anche ai titoli più recenti, con le Offerte di Primavera di Amazon può essere tuo a soli 899 euro invece di 1099. Al checkout è disponibile anche il pagamento a rate: ti ricordiamo che sono le ultime ore per approfittare dell’offerta.

Notebook MSI Cyborg 15: la scheda tecnica

MSI Cyborg 15 si presenta con un fantastico display FHD da 15.6 pollici con frequenza di aggiornamento a 144Hz, perfetto dunque per giocare, ma anche per lavorare o per la visione di contenuti audiovisivi come film e serie TV.

Il sistema è alimentato da un processore Intel i7-13620H che, abbinato alla scheda NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6GB GDDR6, garantisce prestazioni eccezionali anche per i giochi più recenti e pesanti, con supporto a ray tracing e DLSS. A supporto, ecco 16GB di RAM DDR5 e una SSD PCIe 4.0 da 1TB per tanto spazio di archiviazione e per avere un sistema velocissimo per ogni attività.

Tra le altre cose, segnaliamo la connettività WiFi 6E per una connessione stabile e performante e la presenza del sistema operativo Windows 11 Home preinstallato e pronto all’uso. Insomma, una vera e propria potenza di laptop, pensato per giocare come si deve: approfitta delle Offerte di Primavera per acquistarlo a 899 euro invece di 1099, anche a rate.