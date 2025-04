Notebook gaming MSI con Core i7 e NVIDIA RTX al prezzo minimo

MSI Thin 15 B13U al suo prezzo minimo storico è la migliore occasione di oggi su Amazon se stai cercando un nuovo notebook gaming da mettere sulla tua scrivania. Il merito è dell’offerta a tempo in corso, ma che potrebbe scadere da un momento all’altro. Ha tutto ciò che serve per far girare i titoli di ultima generazione in alta qualità.

MSI Thin 15: notebook gaming con NVIDIA RTX

Il comparto hardware è ottimizzato per l’esperienza di gioco, grazie a una potenza di calcolo notevole e al supporto di una GPU dedicata. C’è poi il sistema operativo Windows 11 Home preinstallato. Ecco quali sono le specifiche tecniche, concentriamoci sulle più importanti, rimandando alla scheda completa per altri dettagli.

Display Full HD da 15,6 èpollici con refresh rate da 144 Hz;

processore Intel Core i7-13620H con chip grafico Intel Iris Xe;

scheda video NVIDIA RTX 3050 con 4 GB di memoria GDDR6;

16 GB di RAM DDR4 e SSD PCIe 4 da 512 GB;

connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 ed Ethernet;

porte USB Type-A, USB-C e due jack audio;

tastiera retroilluminata, webcam con microfono e altoparlanti;

batteria con autonomia elevata.

Non devi attivare coupon o inserire codici, lo sconto è applicato in automatico e ti permette di acquistare il notebook gaming MSI Thin 15 B13U al prezzo minimo storico di 799 euro, nella configurazione hardware appena descritta.

Se lo ordini subito arriverà a casa tua entro domani con la consegna gratuita. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità. Il voto medio ottenuto da centinaia di recensioni è 4,5 stelle su 5.