Laptop HP 15: l'offerta a tempo da mettere sulla scrivania

Non serve spendere troppo per mettere sulla scrivania un laptop potente, senza rinunciare alla qualità di un brand leader del mercato PC: lo dimostra l’offerta a tempo che in questo momento propone il modello HP 15 al prezzo di soli 499 euro. Integra un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e il processore AMD Ryzen 7-5825U, caratteristiche che lo rendono adatto anche alla produttività, a casa, in ufficio oppure in movimento. I punti di forza non si limitano però a questo.

HP 15 è il laptop giusto, al miglior prezzo

Tra le altre specifiche vale la pena citare i 16 GB di RAM DDR4 e l’unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati. A questo si aggiungono la webcam 720p con microfono e otturatore di protezione per la privacy, la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth, una gamma di porte fisiche per il collegamento delle periferiche e la batteria con autonomia elevata. C’è anche il sistema operativo Windows 11, preinstallato e con licenza ufficiale Microsoft per ottenere gli aggiornamenti non appena distribuiti dalla software house. Scopri di più nella descrizione completa.

Non perdere l’occasione e acquistalo al prezzo di soli 499 euro. Non c’è bisogno di attivare coupon o di inserire codici promozionali, lo sconto sul laptop HP 15 è applicato in automatico dall’e-commerce.

Infine, ti segnaliamo che Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione e che la disponibilità è immediata (fino al sold out). Ciò significa che, effettuando subito l’ordine, arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Il voto medio assegnato dalle centinaia di recensioni pubblicate dai clienti è superiore a 4/5.