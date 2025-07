Intel Unified Core mira ad unire P-Core ed E-Core

Nuove indiscrezioni danno notizia che Intel sarebbe al lavoro sullo sviluppo di una piattaforma unificata, che ha lo scopo di semplificare la progettazione e ottimizzare le prestazioni. Dopo la mezza delusione rappresentata da Arrow Lake, infatti, una serie che si è dimostrata sotto le aspettative, l’azienda sarebbe pronta a cambiare rotta. La notizia arriva direttamente da un post di un ingegnere della casa su Zhihu, piattaforma cinese, secondo cui l’architettura unificata a cui si lavora ha l’obiettivo di estrarre ulteriori prestazioni.

Intel vuole unificare tutto in un “big core”

Intel Unified Core mira a superare gli attuali processori ibridi, unendo tutto in un unico circuito. Gli E-core Arctic Wolf, previsti per le prossime generazioni, offriranno miglioramenti limitati in termini di IPC (Istruzioni Per Ciclo), con progressi più evidenti nei carichi di lavoro paralleli come SIMD e l’elaborazione vettoriale. Tuttavia, secondo l’ingegnere, Arctic Wolf potrebbe essere l’ultima generazione di E-core, dato che successivamente ci si concentrerà su uno schema basato su un “big core” unificato. È un metodo per ridurre la complessità della progettazione degli attuali processori ibridi.

Ciò avverrà a partire da Titan Lake, un’architettura Intel prevista per il 2028 che abbandonerà il concetto ibrido unificando tutto in un unico schema. Questo garantirà un miglioramento delle cosiddette “metriche PPA” (Prestazioni, Potenza, Area), per un’efficienza complessiva persino maggiore. Sebbene i dettagli tecnici siano ancora limitati, si ipotizza che gli Arctic Wolf E-core fungeranno da base per i futuri P-core, creando una piattaforma comune che semplificherà il design e ridurrà le complessità.

Intel Unified Core: Most of the info is already available. But a new leak confirms most of it and also sheds more light. It clearly says that Razer Lake's Griffin Cove is the *LAST* Intel P Core. And after that, the P core team is going bye-bye. And in 2028, Titan Lake is all… pic.twitter.com/nny4xYYXMc — SiliconFly (@Silicon_Fly) July 14, 2025

Una piattaforma unificata e tutti i suoi vantaggi

L’adozione di una piattaforma unificata rappresenta un ritorno alle origini per Intel, che aveva già utilizzato un approccio simile prima dell’introduzione di Alder Lake. Oltre alla semplificazione della progettazione delle CPU, con conseguente riduzione dei costi e dei tempi di sviluppo, ciò permetterà anche di aumentare l’efficienza produttiva stessa delle fab, oltre a una maggior coerenza prestazionale dovuta a un’architettura totalmente uniforme.