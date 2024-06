Nuovi Surface Pro e Laptop disponibili in Italia

Microsoft ha annunciato la disponibilità dei nuovi Surface Pro e Surface Laptop con processori Snapdragon X Elite/Plus. I primi Copilot+ PC dell’azienda di Redmond permettono agli utenti di accedere alle funzionalità IA di Windows 11, ad eccezione di Recall. Entrambi possono essere acquistati sul sito ufficiale.

Surface Pro: specifiche e prezzi

Il nuovo Surface Pro (11esima generazione) ha uno schermo touch PixelSense Flow (OLED o LCD) da 13 pollici con risoluzione di 2880×1920 pixel e refresh rate fino a 120 Hz. Gli utenti possono scegliere configurazioni con processori Snapdragon X Elite (OLED) o Plus (LCD), 16/32 GB di RAM LPDDR5X e SSD PCIe 4.0 da 256/512 GB o 1 TB (rimovibile).

Queste sono le altre specifiche: fotocamera posteriore da 10 megapixel, fotocamera frontale a 1440p, due porte USB Type-C (USB4), porta Surface Connect, porta Surface Pro Keyboard, altoparlanti stereo da 2 Watt con Dolby Atmos, due microfoni, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e 5G (in autunno), accelerometro, giroscopio, magnetometro, sensore di colore e luce ambientale. È ovviamente presente il tasto Copilot sulla tastiera (in vendita separatamente), ma in Europa apre la funzione di ricerca perché l’assistente non è ancora disponibile.

I prezzi delle configurazioni base sono:

Surface Pro con schermo LCD e processore Snapdragon X Plus: 1.229,00 euro

Surface Pro con schermo OLED e processore Snapdragon X Elite: 1.829,00 euro

Surface Laptop: specifiche e prezzo

Il nuovo Surface Laptop (settima generazione) viene offerto con schermo touch PixelSense Flow da 13,8 pollici (2304×1536 pixel) e 15 pollici (2496×1664 pixel), entrambi con refresh rate fino a 120 Hz. Il modello più piccolo è disponibile con processori Snapdragon X Elite e Plus, mentre il più grande integra solo lo Snapdragon X Elite.

Queste sono le altre specifiche: 16/32 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 da 256/512GB o 1 TB, fotocamera frontale a 1080p, due porte USB Type-C (USB4), porta Surface Connect, card reader microSDXC (modello da 15 pollici), altoparlanti stereo con Dolby Atmos, due microfoni, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, tastiera retroilluminata, sensore di colore e luce ambientale.

I prezzi delle configurazioni base sono: