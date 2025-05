Trapelate indiscrezioni sulle GPU Intel Xe4 e AMD Radeon GFX13

Nonostante le nuove generazioni di GPU siano uscite sul mercato ancora da pochissimo, con modelli che devono essere ancora presentati, come la RX 9060 XT di AMD, sono già disponibili indiscrezioni sulla generazione che verrà subito dopo, nonostante i nomi non siano ovviamente ancora stati definiti. Lo sviluppo è tuttavia già cominciato, e gli indizi sono già stati sparsi in vari aggiornamenti software delle varie librerie e dei componenti. Due esperti di data mining hanno recentemente svelato dettagli su quelle che sembrano essere le future GPU di AMD e Intel.

Nuove indiscrezioni sulle GPU Intel Xe4 Druid e AMD Radeon GFX13

Scendendo nel dettaglio, pare che AMD stia già lavorando al successore di RDNA4, con il possibile lancio di RDNA5 o UDNA. Come ben sappiamo, la serie Radeon RX 9000 non prevede modelli di fascia alta, tuttavia la prossima generazione potrebbe tornare a proporre modelli di punta come nel caso delle RX 7000. L’insider Kepler_L2, noto per le anticipazioni sull’hardware, ha individuato i riferimenti alle nuove architetture in alcune patch open-source. Nello specifico, l’architettura, chiamata NAVI5, RDNA5 o UDNA, è indicata internamente anche come GFX13, successore di GFX12 (RDNA4), con tracce di essa già presenti nel codice dei vari software.

Immagini

Secondo l’insider Kepler, la nuova definizione “ENABLE_WAVEGROUP" è legata a una tecnica di riordino delle operazioni prima dell’esecuzione, probabilmente connessa allo Streaming Wave Coalescer (SWC), che ottimizza l’esecuzione riducendo la divergenza. Sebbene non sia possibile confermare questa interpretazione, potrebbero esserci altri indizi che ancora non sono noti.

Pe quanto riguarda Intel, invece, i riferimenti fanno menzione a Xe4, nota con il nome in codice “Druid”. Dopo i ritardi di Alchemist, l’azienda di Santa Clara ha mantenuto molto riserbo sulla tabella di marcia relativa alle sue prossime GPU, ma nonostante ciò, gli indizi emersi suggeriscono che lo sviluppo di Xe4 è già avviato, il che risulta abbastanza verosimile, se consideriamo che Xe3 Celestial è ormai pronto al lancio, con il primo debutto che avverrà attraverso le iGPU di Panther Lake nel corso di quest’anno.

Naturalmente, le informazioni trapelate da patch Linux e librerie open-source offrono solo un quadro parziale e fanno la loro comparsa nelle fasi iniziali dello sviluppo. Bisognerà attendere quindi i prossimi mesi per qualcosa di più sostanziale.