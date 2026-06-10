 Lenovo IdeaPad Slim 3 da 15,6" con AMD Ryzen 3 a soli 399€ su Amazon
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Lenovo IdeaPad Slim 3 da 15,6" con AMD Ryzen 3 a soli 399€ su Amazon

Approfitta di questa promo di Amazon per avere il Lenovo IdeaPad Slim 3 da 15,6" con AMD Ryzen 3, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB a soli 399€.
Lenovo IdeaPad Slim 3 da 15,6
Tecnologia Laptop
Approfitta di questa promo di Amazon per avere il Lenovo IdeaPad Slim 3 da 15,6" con AMD Ryzen 3, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB a soli 399€.
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È da un po’ che stai girando tra negozi ed e-commerce per trovare un laptop che abbia delle buone prestazioni senza però costare un patrimonio, ma non sei ancora riuscito a trovare l’offerta giusta? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il Lenovo IdeaPad Slim 3 da 15,6″ a soli 399 euro, invece che 449 euro.

Già il pezzo di listino non era male per ciò che offre questo computer portatile ma con lo sconto del 11% che ti fa risparmiare 50 euro è ancora più allettante. Inoltre potrai decidere di dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

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Lenovo IdeaPad Slim 3 è l’acquisto perfetto per non spendere troppo

Il punto di forza del Lenovo IdeaPad Slim 3 è indubbiamente il suo rapporto qualità prezzo, difficile da battere. A bordo troviamo il processore AMD Ryzen 3 7320U, supportato da 8 GB di RAM, che si comporta molto bene con i classici programmi ed è ottimo quindi per studio e lavoro.

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C’è un SSD da 256 GB che garantisce un’accensione e una partenza dei programmi molto rapida. Troviamo poi la scheda grafica integrata AMD Radeon 610M che, unita al display da 15,6 pollici FHD, garantisce immagini fluide e dettagliate. Inoltre troverai Windows 11 Home già installato. Ha un corpo robusto ma leggero con un peso di soli 1,62 kg e uno spessore di 17,9 mm, nonché una tastiera compatta con retroilluminazione e touchpad integrato. C’è la webcam incorporata e potrai avvalerti delle porte USB-A 3.2, USB-C 3.2 e HDMI.

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Questa è sicuramente la migliore soluzione se non si vogliono spendere troppi soldi. Per cui non rischiare di perderla. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Lenovo IdeaPad Slim 3 da 15,6″ a soli 399 euro, invece che 449 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

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Pubblicato il 10 giu 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
10 giu 2026
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