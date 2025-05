Offerta esclusiva: MacBook Pro M4 al prezzo più basso mai visto

Lo sconto di 251 euro che Amazon sta proponendo sul nuovo MacBook Pro con chip M4 lo porta al suo prezzo minimo storico. Il notebook della mela morsicata non è mai stato così conveniente da quando è in vendita. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile l’offerta dell’e-commerce: se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne subito.

Prezzo minimo storico per MacBook Pro M4

L’intera esperienza ruota attorno al display Liquid Retina XDR da 14 pollici con risoluzione nativa 3024×1964 pixel e refresh rate adattivo fino a 120Hz. Il cuore pulsante è invece costituito da CPU 10‑core, GPU 10‑core e Neural Engine 16‑core per l’intelligenza artificiale con supporto alle funzionalità della suite Apple Intelligence. A questo si aggiungono 16 GB di memoria unificata, l’archiviazione SSD da 512 GB, tre porte Thunderbolt 4, un’uscita HDMI, lo slot SDXC card, il jack per le cuffie, una porta MagSafe 3, la tastiera Magic Keyboard con Touch ID, il Trackpad Force Touch e la batteria con autonomia elevata. Non mancano nemmeno la connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, la videocamera Center Stage da 12 megapixel e sei altoparlanti. Per altre informazioni visita la pagina dedicata.

Puoi anche scegliere la colorazione che preferisci tra Argento e Nero siderale, in base ai tuoi gusti personali, la spesa finale non cambia. Il forte sconto di 251 euro sul listino è applicato in automatico e ti permette di acquistare il nuovo MacBook Pro con chip M4 al prezzo minimo storico di 1.698 euro (invece di 1.949 euro), con un notevole risparmio.

Ordinalo adesso: potrai metterlo sulla tua scrivania già entro domani. La disponibilità è infatti immediata e c’è la consegna gratuita con spedizione gestita da Amazon attraverso la sua rete logistica, per il massimo dell’affidabilità.