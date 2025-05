Nvidia collabora con MediaTek sul nuovo SoC ARM N1 per PC

Girano ormai da tempo indiscrezioni riguardo una collaborazione tra NVIDIA e MediaTek per lo sviluppo un SoC personalizzato per PC. Secondo quanto emerso, l’azienda starebbe lavorando alle serie N1X e N1, derivate dal processore GB10, un SoC progettato per i supercomputer compatti dell’azienda californiana.

Nvidia e MediaTek al lavoro sul nuovo SoC ARM N1 per PC

Le informazioni condivise da ComputerBase, riguardo i dettagli sulla serie N1, suggeriscono un possibile debutto al Computex 2025. La serie N1X sarebbe destinata ai desktop, mentre la N1 si rivolgerebbe ai portatili, con un annuncio ufficiale atteso durante il keynote di MediaTek o NVIDIA.

La serie N1 sarebbe basata sul SoC del DGX Spark, un Mini-PC con CPU ARM e GPU Blackwell. La versione DGX Spark include una CPU Grace con 20 core ARM (10 Cortex-X925 e 10 Cortex-A725) e una GPU Blackwell in grado di fornire 1 PFLOP di potenza di calcolo in precisione FP4. Può inoltre essere dotato con fino a un massimo di 128GB di memoria LPDDR5X, simile a configurazioni di Mac Studio e alcuni sistemi Ryzen AI MAX, ideale per supportare modelli linguistici di grandi dimensioni.

Tuttavia, sempre secondo ComputerBase, la versione consumer della N1 potrebbe avere un numero ridotto di core, precisamente tra 8 e 12 unità, e un supporto di memoria limitato a un massimo di 32GB. Questo renderebbe i PC basati su N1 molto più accessibili rispetto al DGX Spark, che ha un costo superiore a 3000 dollari.

NVIDIA mantiene tuttavia riservate le specifiche tecniche, per cui molte domande sulla serie N1 rimangono ancora senza risposta. Non resta quindi che attendere il Computex 2025, che si terrà alla fine di questo mese, per saperne di più, insieme a un sacco di altre novità come la nuova Arc Pro B60 per il segmento professionale, e molto altro.

Nel frattempo, sempre riguardo NVIDIA, è stata provata in esclusiva un prototipo di GeForce RTX TITAN Ada Lovelace che non è stato commercializzato, i cui risultati sono stati condivisi da Der8auer.