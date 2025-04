Nvidia lancia la serie RTX 5000 per portatili: prezzi già fuori scala

Nvidia ha da poco rimosso l’embargo per le sue GeForce RTX 50 destinate ai portatili, di conseguenza è ora possibile ordinare o preordinare i prodotti che integrano GPU dedicate della nuova generazione. La giornata ufficiale di lancio è proprio oggi, ma i prezzi, come è possibile immaginare, sono già alle stelle.

Nvidia lancia ufficialmente le RTX 5000 destinate ai portatili con prezzi alle stelle

Il lancio delle nuove GPU Nvidia RTX 5000 non inizia proprio benissimo, se consideriamo che già la disponibilità sembra essere un problema significativo. Nonostante la fine dell’embargo, infatti, molti produttori non hanno a disposizione da subito il prodotto, non fornendo una data precisa per la sua disponibilità. Proprio per questa situazione, diversi portatili dotati di scheda video dedicata RTX 50 hanno una data di uscita posticipata di due o addirittura quattro settimane.

Una situazione insostenibile che si protrae ormai da tempo e che rende sempre più difficile agli utenti, che hanno necessità di procurarsi una macchina da utilizzare per i propri scopi, che si tratti di lavoro o gioco, di procurarsi un portatile a un prezzo corretto o, quantomeno, abbordabile.

Si tratta anche di una situazione anticipata dai timori che NVIDIA potesse ritardare il lancio a causa di problemi con la configurazione delle ROP sui modelli per portatili. Alcuni produttori hanno confermato che l’azienda ha richiesto un controllo su tutti i dispositivi prima della spedizione, il che ha influito sulla distribuzione e sui tempi di consegna, con le conseguenze riscontrate nei giorni correnti.

Purtroppo, come anticipato inizialmente i prezzi arrivano veramente alle stelle: come ci si può aspettare, i portatili equipaggiati con le RTX 5090 hanno un prezzo di partenza di ben 4.299$, prezzo che sicuramente potrebbe essere persino più alto in euro, mentre un sistema con RTX 5080 si aggira sui 2.499$. Ci si può quindi benissimo aspettare dei costi elevati anche per le prossime proposte di fascia medio-bassa, con RTX 5070 o 5060.