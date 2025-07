Affare per storage e backup: HDD WD esterno 2 TB a -47%

Quando si tratta di gestire i propri dati è meglio scegliere a un marchio affidabile: ecco perché l’offerta a -47% di Amazon sul disco fisso esterno da 2 TB della gamma WD My Passport merita una segnalazione su queste pagine. Quasi a metà prezzo, è tra i migliori affari di oggi sull’e-commerce per la categoria Informatica.

WD My Passport da 2 TB: HDD esterno in sconto

Diamo uno sguardo alla scheda tecnica per capire cosa lo rende l’unità di storage portatile ideale. È compatto e ha un design elegante oltre che veloce grazie all’impiego della tecnologia USB 3.0. Può tornare utile per archiviare e proteggere i propri dati, ovunque, sulla scrivania di casa così come in ufficio e in mobilità. Integra spazio a sufficienza per conservare foto, video, musica e documenti di ogni tipo, con software di backup automatico integrato per programmare salvataggi regolari, riducendo il rischio di perdere accidentalmente i file. Inoltre, per una protezione avanzata, è dotato di crittografia hardware AES a 256 bit e password. È pronto all’uso con il cavo incluso.

Nessun compromesso per quanto riguarda l’affidabilità della transazione: è venduto e spedito direttamente da Amazon, senza passare da intermediari. Lo puoi ricevere direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratis se lo ordini adesso.

Grazie allo sconto del 47% lo puoi acquistare al prezzo di soli 64,90 euro invece di 121,33 euro come da listino ufficiale. Il disco fisso esterno da 2 TB di WD (modello My Passport) ha ricevuto un voto medio pari a 4,5 stelle su 5 in quasi 60.000 recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce.