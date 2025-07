iPhone 17: tutti i colori mostrati con i modellini

Al lancio dei nuovi iPhone 17 ormai non manca molto, Apple dovrebbe infatti tenere l’evento di presentazione della nuova gamma di smartphone a inizio settembre. Sino a questo momento, sono state diffuse molteplici anticipazioni riguardo quali saranno i colori adottati per tutta la gamma, ma proprio a questo proposito, nelle scorse ore, il leaker Sonny Dickson ha condiviso un’immagine, visibile dopo il salto e ancor più in dettagli tramite il link in fonte, dei modellini dei nuovi smartphone che presumibilmente presentano le tonalità che il colosso di Cupertino ha concretamente scelto.

iPhone 17: ecco quali saranno i colori dei nuovi smartphone Apple

L’immagine mostra dei modellini di iPhone 17 Pro e 17 Pro Max nei colori nero, bianco, blu scuro e arancione. La tonalità arancione è particolarmente luminosa e non è in linea con ciò che Apple sceglie per i modelli Pro. I colori del gruppo capitanato da Tim Cook sono spesso più tenui, ma potrebbe essere un problema di angolazione o di illuminazione. Precedenti fughe di notizie hanno suggerito che l’arancione potrebbe in realtà essere una colorazione rame.

Anche la tonalità tonalità blu scuro è più di quello che ci si potrebbe aspettare per un iPhone 17 Pro, sebbene non sia così soffusa come quello che Apple di solito sceglie. Vale la pena notare che le voci hanno suggerito che i modelli 17 Pro potrebbero essere disponibili pure in un colore grigio, che in tal caso manca. C’erano altresì voci in merito a una tonalità cangiante a seconda delle condizioni di luce, ma anche questa non è visibile nell’immagine.

I modelli di iPhone 17 e 17 Air sono invece mostrati in nero, bianco, blu e un viola che sembra più un rosa. Pregresse voci hanno tuttavia suggerito che l’iPhone 17 potrebbe essere in nero, bianco, grigio acciaio, viola e azzurro. I blu per iPhone 17 e iPhone 17 Air sono simili, ma non identici.

Da tenere presente che i modellini sono solitamente assai accurati, ma i colori in cui sono disponibili non sempre forniscono una chiara visione di come sarà effettivamente un iPhone. Le differenze di illuminazione, di lucentezza e di materiale spesso significano che la versione finale del dispositivo sarà decisamente migliore.