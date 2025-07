iPhone 17 Pro: c'è anche un colore ispirato al Liquid Glass

Nelle scorse ore è stato possibile apprendere in via anticipata tutte quelle che saranno le colorazioni della futura gamma iPhone 17 a cui Apple toglierà i veli questo settembre. A quanto pare, però, la palette di colori non è completa. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Cina, infatti, il colosso di Cupertino potrebbe proporre un’ulteriore tinta esclusiva per iPhone 17 Pro e 17 Pro Max che in qualche modo si ispira al design Liquid Glass di iOS 26.

iPhone 17 Pro: colorazione ispirata al design di iOS 26

Andando maggiormente in dettaglio, il noto leaker Instant Digital ha condiviso su Weibo un post tramite cui ha lasciato intendere che le versioni Pro della gamma iPhone 17 in dirittura d’arrivo avranno una variante di colore speciale che si dice sia collegata all’interfaccia Liquid Glass del prossimo sistema operativo per gli smartphone Apple.

Il leaker afferma solo di averne sentito parlare, ma di non aver visto con i proprio occhi questo colore. Ad ogni modo, potrebbe trattarsi di quella colorazione a cui precedenti fughe di notizie hanno fatto riferimento come sbiadita e che appare in modo diverso a seconda dell’illuminazione.

L’adozione di una tonalità del genere, con tonalità cangiante a seconda della luce e delle angolazioni, potrebbe aggiungere una qualità dinamica e riflettente al colore. In combinazione con l’estetica dell’interfaccia utente Liquid Glass di iOS 26, una superficie scintillante potrebbe potenzialmente creare un senso di movimento e di unità con gli elementi vetrosi dell’interfaccia software.

Da tenere presente che in precedenza Instant Digital ha già fatto trapelare informazioni sui prodotti Apple che si sono poi rivelate accurate, come la finitura gialla per iPhone 14 e 14 Plus, ma il suo track record non è sempre stato perfetto.