iPhone 17: svelti tutti i colori della gamma

Quali saranno i colori dei nuovi iPhone 17 di Apple in arrivo questo autunno? A rispondere ci ha pensato la redazione di MacWorld, che ha rivelato tutte le 15 colorazioni di tutta la gamma, dopo aver avuto accesso a un documento provenienti da fonti interne, con tanto di codici Pantone al seguito, a conferma dell’attendibilità del tutto.

iPhone 17: ecco quali saranno tutti i 15 colori dell’intera gamma

In base a quanto emerso, i colori del modello base di iPhone 17 saranno i seguenti.

Black

White

Steel Gray

Green

Purple

Light Blue

Per quel che concerne il modello Air, invece, l’azienda della “mela morsicata” avrebbe deciso di adottare le seguenti colorazioni.

Black

White

Light Blue

Light Gold

Le colorazioni dei modelli Pro e Pro Max saranno invece le seguenti.

Black

White

Gray

Dark Blue

Orange

Da notare che le grandi novità sono rappresentate dal colore Steel Gray per il modello base di iPhone 17, che è una nuova variante più scura del classico Space Gray, e dall’adozione del Light Blue per il modello Air, che è più chiaro rispetto alla versione base. Per il modelli Pro, invece, ad attirare particolarmente l’attenzione è la colorazione Orange, del tutto inedita nella storia degli smartphone dell’azienda capitanata da Tim Cook, senza contare il grande ritorno del Dark Blue in stile iPhone 15 Pro.

Ricordiamo che i nuovi iPhone 17 dovrebbero essere presentati da Apple a settembre, in occasione del consueto evento dedicato che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe andare in scena la settimana dell’8 settembre, più precisamente il giorno 9 o il 10.