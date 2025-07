iPhone 17 Air: nuova colorazione sbiadita

Quando questo settembre Apple toglierà i veli alla sua nuova gamma di smartphone dovrebbe venie annunciato anche un inedito modello: l’iPhone 17 Air. Il dispositivo, come lascia intendere lo stesso nome, andrà a caratterizzarsi per uno spessore estremamente ridotto, presumibilmente di circa 5,5 mm, ma stando a quelle che sono le più recenti indiscrezioni anche per l’utilizzo di una colorazione… sbiadita!

iPhone 17 Air: colorazione sbiadita in base alle condizioni di luce

Andando maggiormente in dettaglio, secondo quanto reso noto dal leaker cinese Fixed Focus Digital sul social network Weibo nelle scorse ore, Apple avrebbe scelto come colore distintivo di iPhone 17 Air un blu/azzurro molto tenue, al punto che in base all’illuminazione potrebbe sembrare bianco.

Chiaramente vi è da mettere in conto che questa non sarà l’unica tinta in cui il colosso di Cupertino proporrà il nuovo smartphone, ma come al solito ci saranno anche altre opzioni di colore. La tonalità, per così dire, sbiadita, però, dovrebbe essere quella distintiva che l’azienda sfrutterà per pubblicizzare il prodotto.

Per il resto, ricordiamo che il nuovo smartphone proprio per il suo spessore ridotto all’osso dovrebbe purtroppo essere dotato di una batteria non particolarmente capiente, con un’autonomia ben inferiore rispetto agli altri modelli parte della gamma. Nei test interni, solo tra il 60% e il 70% degli utenti riesce a utilizzare lo smartphone per un’intera giornata senza doverlo ricaricare, una cifra questa che risulta essere sensibilmente più bassa rispetto agli standard del colosso di Cupertino, che per gli altri iPhone si attesta mediamente tra l’80% e il 90%.