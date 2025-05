iPhone 17 Air avrà una batteria meno performante

Quest’anno Apple dovrebbe lanciare sul mercato un nuovo modello di smartphone estremamente sottile, presumibilmente denominato iPhone 17 Air. Il prezzo da pagare per questo spessore notevolmente ridotto, che dovrebbe corrispondere a soli 5,5 mm, sarà però una batteria meno performante. Lo si apprende da un recente report che è stato condiviso nelle scorse ore dal The Information.

iPhone 17 Air: l’estrema sottigliezza sacrifica l’autonomia

Andando maggiormente in dettaglio, secondo quanto riferito dalla testata, la “mela morsicata” è ben consapevole del fatto che iPhone 17 Air avrà un’autonomia inferiore rispetto agli altri modelli parte della gamma. Nei test interni, infatti, solo tra il 60% e il 70% degli utenti riesce a utilizzare lo smartphone per un’intera giornata senza doverlo ricaricare. Una cifra sensibilmente più bassa rispetto agli standard Apple, che per gli altri iPhone si attesta tra l’80% e il 90%.

Per far fronte alla cosa, Apple starebbe pertanto pianificando il ritorno della custodia con batteria integrata, un accessorio che non si vedeva dai tempi di iPhone 11 e che oltre a proteggere il dispositivo sarà in grado di offrire ore extra di autonomia. Ovviamente, l’adozione di un accessorio del genere è un arma a doppio taglio, in quanto quando in uso andrà inevitabilmente a inficiare lo spessore del deivce.

Questi compromessi, però, non sembrano convincere particolarmente i produttori. Sempre stando alle informazioni del report si apprende che solo il 10% della capacità produttiva dell’intera gamma iPhone 17 sarà inizialmente dedicata alla variante Air. Un numero prudente, che lascia intuire quanto il gruppo capitanato da Tim Cook stia ancora testando il terreno prima di scommettere sull’inedito modello.