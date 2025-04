L'iPhone 17 Air è sottile tanto quanto i suoi pulsanti

Dell’iPhone 17 Air se ne parla ormai da molto tempo a questa parte. Apple, infatti, pare essere pronta a immettere sul mercato quello che si appresta a guadagnare il titolo di iPhone più sottile mai realizzato. A qualche mese dal debutto, iniziano a circolare un sempre maggior numero di informazioni riguardo questo dispositivo, oltre che immagini, come quelle che sono state diffuse online nelle scorse ore e che permettono di farsi un’idea ancora più precisa dello spessore estremamente ridotto del device.

iPhone 17 Air: più sottile che mai

Le nuove foto, visibili in alto e in fonte, che sono state condivise dal noto leaker Sonny Dickson, mostrano l’iPhone 17 Air accanto agli altri dispositivi della medesima gamma. L’effetto visivo è impressionante: il dispositivo è sottile tanto quanto i suoi tasti laterali.

L’iPhone 17 Air dovrebbe essere spesso circa 5,5 mm, con un’area della barra della fotocamera più spessa. Invece, si dice che i modelli di iPhone 17 Pro siano spessi circa 8,725 mm e, come visibile dalle immagini, la cosa è particolarmente evidente.

Per mantenere la rigidità strutturale, la scocca del modello Air sarà realizzata in una combinazione di titanio e alluminio, materiali già ampiamente utilizzati da Apple ma in questa circostanza portati all’estremo.

Inizialmente, il gruppo capitanato da Tim Cook aveva progetti per rendere l’iPhone 17 Air più grande delle sue dimensioni previste da 6,6 pollici, ma secondo quanto riferito ha deciso di non farlo perché un display con una superficie più estesa lo avrebbe reso incline a piegarsi. Ciò suggerisce che la “mela morsicata” ha davvero fatto tutto il possibile.